Esmeralda Mitre reveló detalles inéditos de la disputa familiar por la herencia de su padre

Desde hace varios meses, Esmeralda Mitre se encuentra involucrada en un escándalo familiar, ya que se peleó con sus hermanos y con Nequi Galotti, la viuda de Bartolomé Mitre, por dinero. En la jornada de ayer, en una entrevista con Andy Kusnetzoff para «PH Podemos hablar«, la mediática rompió el silencio sobre el tema y apuntó duramente contra sus parientes.

En ese sentido, la actriz aseguró: «La muerte de mi padre no fue tan golpe como la traición de mis hermanos. No tengo ganas de hablar con ellos. Me duele la envidia, el querer sacarme todo lo que me corresponde. Desde que nací fue el tema, pasa que mi papá ponía orden y me cuidaba. Me duele que sean tan crápulas, canallas. Siempre me tuve que estar defendiendo de ellos, todos les daba bronca».

En la misma línea, Esmeralda Mitre hizo hincapié en que estos problemas siempre existieron. «Intenté hablar toda la vida de estos temas. Es la consecuencia de un sentimiento que viene de toda la vida, desde que nací, concluye al fin en esto, cuando mi padre desaparece. Son como pusilánimes de mi padre, ¿entendés?», sostuvo.

Luego, el Bahiano se involucró en la charla, entregando su punto de vista sobre el tema. «Yo la escucho a ella y la veo en este ámbito televisivo, abriendo su corazón y diciendo un montón de cosas demasiado profundas que tienen que ver más que nada con lo familiar, se expone más ella. Esto amerita algo dentro de la casa, para hablarlo», manifestó el exlíder de «Los Pericos».

No obstante, la postura de Esmeralda Mitre era inmutable. «Me encanta decirlo. Son públicas. Con todo respeto, yo me expongo hasta donde creo que es conveniente y por algo soy conocida. Para dejarle un mensaje a la gente: la verdad es lo que salva. Yo no puedo mentir. A mi no me importa exponerme. ¿Qué tiene de malo lo que estoy diciendo?», afirmó. Por último, la actriz lamentó: «Siempre me tuve que defender de mis hermanos porque la más unida a mi papá era yo. Hubo miles de charlas, pero no quiero el amor de quien no me ama».

[#PodemosHablar] Ahora: Esmeralda Mitre se sincera y habla sobre la lucha por la herencia de los Mitre: "Siempre me tuve que defender de mis hermanos" 🗣👇 pic.twitter.com/wioxhkyCSF — telefe (@telefe) October 18, 2020

Fuente: El Intransigente