Emotiva semblanza de Rafael Emilio Santiago por el Día de la Madre

La habitual columna de todos los viernes de Rafael Emilio Santiago abordó esta mañana en LA BRÚJULA 24 otra temática de innegable actualidad, con sus incomparables pinceladas de talento al momento de expresar sus ideas, en la charla virtual de café con Germán Sasso.

En esta ocasión, Santiago se inmiscuyó en la melancolía que significa la previa del Día de la Madre. Aquí, el audio completo y un resumen de su testimonio:

"En estos tiempos, uno evoca con más sentimiento aquello que la vida le llevó. A cierta edad, no era fácil elegir qué comprarle a la vieja el Día de la Madre. Doña Zulema tenía una gran vista e invirtió esa virtud en preparar medias de nylon o, más acá, tejiendo a máquina pulloveres que ligué yo".

"Incluso fue una gran emprendedora, pionera, en el Hospital Menor de Ingeniero White. Y si hasta la he visto junto con mi padre ganar concursos de tango en los Bomberos. Ellos preferían a D'Arienzo por sobre Pugliese. Una vez, yendo al Caribe, mi madre me advirtió 'abrigate nene'".

"Mirando atrás, es más fácil tener presente a don Pedro, que me enseñó a pescar, me llevaba a las canchas, apagó incendios gratis y trataba de señor a los que no lo merecían. Era demasiado bueno pero, cuando uno metía la pata como hijo, mejor acudir a mamá. Ella siempre estaba, porque mi viejo viajaba mucho".

"Sé que lo del domingo es simbólico y le han cambiado el nombre. Ahora se habla del Día de la Familia, como se dejó de llamar Día de la Raza al 12 de octubre. La melancolía, en mi caso, pareciera ser lo que corresponde y es la forma de tener siempre presente a mamá".