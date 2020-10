"Necesitaba volver a hacer un disco de puro reggae"

Fernando Javier Luis Hortal, más conocido como "Bahiano", es mucho más que un referente musical de Argentina. Cantante, compositor y conductor de radio y televisión, ha sabido posicionarse a lo largo de los años como un gran exponente. Y a sus 57 años, no para.

El 23 de octubre, el popular artista presentará clásicos de sus etapas con Los Pericos y como solista, junto a las nuevas canciones de “Original Roots”, su regreso al reggae puro. Será vía streaming, desde las 22. Y de todo eso habló hoy en "Una buena razón", por LA BRÚJULA 24.

Consultado respecto del nombre del disco, el Bahiano remarcó que "era una muletilla que usaba en muchos conciertos, cuando se hacían en vivo, y ya tenía decidió hacer en algún momento algún disco pleno de reggae, que marca mis comienzos".

"Me pareció el nombre adecuado, por el genero y la magnitud. Nace de esa manera, me gustan mucho los nombres de dos palabras. Nombres como Big Yuyo, Yerba Buena, Mistic Love. Salvo en mi etapa como solista donde hubo nombres de una sola. Mucha gente sintió que Original Roots llevada a otras épocas, a los inicios míos con Los Pericos, y me hace sentir bien que genere esas sensaciones", apuntó.

Sobre el contenido, aseguró que "yo trabajo muy cercanamente con Matías Zapata, que es mi productor, y es muy puntilloso en lo que son los arreglos y el sonido, vamos confluyendo los dos en este trabajo en equipo, sobre todo con la pos producción. Él tiene mucho que ver con los resultados".

Y ya a modo personal, en cuanto a la repercusión que genera, sostuvo que "siempre fui de ir para adelante y no era de mirar mucho para atrás. No sabía lo que portaba conmigo, siempre fue como que me lo hacían notar. Eso es como que estaba dentro de mí, pero no tan presente".

"Lo tomo con mucha calma, se que con la banda hicimos cosas muy buenas y como solista, si bien me costó el cambio, también voy desarrollando mi propio camino ya hace 16 años, que son casi los mismos que estuve con Pericos". "Podría haberme dormido en los laureles y quedarme ahí, pero soy una persona que me gusta seguir descubriendo y hacer cosas nuevas", añadió.