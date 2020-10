Escuchá cómo una policía logró evitar un intento de estafa telefónica

Las estafas telefónicas, en líneas generales vinculadas con cuentos del tío, están a la orden del día. Se han convertido en una constante que les permite a los delincuentes hacerse de dinero rápido y sin tener que exponerse, al aprovecharse del anonimato y la impunidad, ante una franja de la sociedad vulenerable que cae en sus engaños.

En esta ocasión, el blanco del inescrupuloso que simuló comunicarse desde el Ministerio de Salud fue nada menos que una policía de Punta Alta, quien le siguió la corriente para dejarlo en evidencia, hasta que la conversación elevó su tono, cuando la víctima le mencionó que no iba a ser burlada.

La mujer conversó con LA BRÚJULA 24 y reveló que su intención, al hacer público el episodio, es "evitar que otras personas sean estafadas", al tiempo que sostuvo que "es la segunda vez que me quisieron hacer el cuento del tío, porque tiempo atrás me decían que me había ganado el Telekino".