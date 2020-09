El único comprobante digital válido para circular en Bahía es el del seguro

El disparador fue el mensaje un oyente de este medio quien la semana pasada fue infraccionado por la Guardia Urbana, no solo con una multa económica, sino también con el secuestro de su vehículo luego de presentar la documentación a través de medios digitales (licencia de conducir y cédula del automotor) la cual, según aclara la propia aplicación, tiene validez nacional.

Frente a esta inquietud, uno de los jueces de Faltas, Carlos Salgado, dio respuesta en LA BRÚJULA 24 a la contingencia: "La única documentación que se puede exhibir digitalmente es el seguro porque están las reglamentaciones ya implementadas. La licencia, si bien está aprobada a nivel nacional, en la ciudad no hay dispositivos que lean el código QR que permita determinar si es válida o no está habilitada".

"Muchos perdieron el carnet y no lo pueden renovar porque la oficina de tránsito de La Plata no trabaja y circulan con la licencia digital. En esos caso, nosotros miramos cada caso en particular, tratando de solucionarlo de la mejor manera porque sabemos del trastorno que genera el acarreo del vehículo. Por eso conversamos mucho con los agentes que hacen el control", enfatizó Salgado, durante su charla con el periodista Germán Sasso.

En esa misma dirección, el magistrado admitió que "están las herramientas, pero faltan pasos administrativos para darle formalidad. Es atendible el punto de lo que plantean muchos conductores. Hay complejidades técnicas para acceder a la información que arroja el código QR. Cada situación es particular. En el caso de que no le acepten el comprobante digital del seguro, nosotros lo absolvemos".

"Recomiendo mucho a los usuarios bajarse la aplicación de la compañía porque eso da más seguridad jurídica que un correo electrónico. La pandemia generó un retraso y en Bahía Blanca se está trabajando en dar respuesta al vecino porque a mucha gente le robaron la licencia de conducir y tarjeta verde y apelan a la herramienta digital", finalizó.