Un excombatiente fue asesinado durante un robo en Lanús: “Perdí a un amigo de verdad”

Por Augusto Meyer / Redacción de La Brújula 24

El asesinato de Ricardo Akins, el custodio de seguridad privada baleado en la cabeza por delincuentes en Lanús, conmovió a un amplio espectro de la ciudadanía más allá de familiares y amigos. Es que Akins combatió en Malvinas y se retiró como suboficial mayor de la Infantería de Marina, luego de haber participado de la operación “Rosario”. El crimen repercutió entre los veteranos de guerra de todo el país, a horas antes de un nuevo aniversario de la gesta. Con una tristeza extra este lunes se realiza la tradicional vigilia y mañana, el acto oficial.

Horacio Núñez, un bahiense que fue compañero de Akins durante la instrucción y antes y después del conflicto bélico, habló esta tarde con la redacción de La Brújula 24. Con el dolor en el alma, Núñez le compartió a este medio las fotos que le enviaron de la despedida con honores que le hicieron a su compañero y amigo.

“En este día tendríamos que estar recordando la gesta de Malvinas y estamos muy dolidos. Perdí a un amigo, pero a un amigo de verdad, a un compañero de combate, el ‘chueco’ Akins, conocido por otros como ‘enano’. Era un gran compañero, muy humilde, excelente persona y muy buen instructor. Fue instructor de todas las fuerzas”, expresó.

“Lo conocí en la Escuela de Infantería de Marina. Yo estaba en segundo año y él ingresó al año siguiente. Me recibí de cabo y fui destinado al Batallón de Infantería N° 3 con sede en La Plata. Después me fui al BIM 5 en Río Grande y, en el año 1981, cuando voy a la agrupación me encuentro al ‘chueco’. Nos dimos un abrazo y me dijo ‘camarada, voy a ser tu instructor’ y le dije ‘no te hagas problema’, porque yo era más antiguo en jerarquía pero era inquebrantable el respeto mutuo que nos teníamos”, agregó. “Así fuimos a Malvinas, desembarcamos y compartimos el grupo que tomó la casa del Gobernador. Todos estábamos jugados y fuimos a cumplir una misión”, explicó.

Una vez finalizada la guerra el destino los volvió a separar, pero la amistad y la camaradería se mantuvieron inalterables hasta que este sábado, la inseguridad se llevó a uno de esos héroes que la guerra, por cruda que fuera, no logró doblegar. Akins fue destinado a Mar del Plata y Núñez a Río Gallegos. “Después nos volvimos a encontrar en la agrupación y compartimos tres o cuatro años juntos. Mantuvimos contacto permanente, siempre charlábamos, a los dos nos gustaba el fútbol; era calentón el ‘enano’ para esas cosas…a veces hay que esforzarse para sonreír, no queda otra”, indicó quebrado de la emoción.

La viuda de Ricardo Akins y los hijos en el terrible momento de despedir al héroe de Malvinas.

Núñez se refirió a la última vez que vio Akins al señalar: “Ya estábamos retirados los dos pero él seguía trabajando. Me dijo que estaba de seguridad, creo que en una planta de YPF. Yo tenía ganas de decirle ‘por qué no dejás; ya está, vamos a disfrutar…’, pero nuestro sueldo no es para decir ‘estamos hechos’. Si bien fuimos Comando (un grupo de élite), somos personas igual que otras. Tal vez más instruidos y con capacidad para dominar el miedo; simplemente eso”, concluyó.

“Me lo arrebataron”, dijo el hijo del excombatiente

A su turno Brian, hijo de Ricardo Akins, el excombatiente asesinado este sábado durante un intento de robo en Lanús, habló con TN sobre el crimen de su padre y reclamó justicia. “Mi padre estaba frío en un cajón con el uniforme con el que defendió a mi país”, se lamentó y agregó: “El 1 de abril se embarcó y el 1 de abril lo enterramos”.

“No quiero que la muerte de mi padre sea en vano, queremos justicia y que no se olviden porque el día de mañana le puede pasar a cualquiera”, señaló Brian al canal de noticias porteño. “Es algo que está pasando todos los días, uno nunca piensa que le va a tocar tan de cerca, ves en las noticias que matan a pobre gente que está yendo a laburar, que se gana la moneda… Y hoy me tocó a mí”, añadió.

“Es muy duro como es cada vez más la gente que sale a hacer daño, cuantas familias hay como la mía destrozadas; hay que cambiar las leyes, no hay otra forma”, opinó. Al mismo tiempo, reveló: “Ver a tu padre caer abatido en un video es algo que te va a quedar toda la vida, hace dos días que no duermo”. “Mi padre se retiró y no se podía quedar quieto; se quedaba en casa y se avejentaba, tenía que salir a trabajar”, señaló.

Akins tenía un nieto de un año y tres meses. “Le habíamos hecho una remera que decía ´mi abuelo es héroe de Malvinas´. No llegó a verla, me lo arrebataron”, dijo el hijo del veterano asesinado. Por el crimen hay un sospechoso detenido.

Con información de TN / Infobae