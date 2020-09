El concejal Vitalini dijo que el decreto "es inconstitucional" y que analizan ir a la Justicia

El concejal Nicolás Vitalini, de Juntos por el Cambio, se refirió esta mañana al escrito presentado por el bloque oficialista local en las últimas horas, en el que se pronunciaron en contra del retroceso de fase en la ciudad.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, el edil dijo que "estamos en contra de esta medida porque en definitiva ha demostrado ser ineficiente, se carga en un sector toda la responsabilidad por la cuestión sanitaria, cuando ha sido oportunamente habilitado previa autorización del Concejo Deliberante y la revisión de la Provincia".

"Muchos hicieron un esfuerzo enorme y ahora intempestivamente se carga sobre ellos diciéndoles que no pueden trabajar. Es insostenible, una medida arbitraria que no es efectiva y no sabemos por qué se recae sobre ellos".

Respecto del momento en que se enteraron del decreto presidencial que determinó la vuelta a fase 3, Vitalini consideró que "nos ha sorprendido mucho, de hecho el domingo el Intendente mantuvo reuniones con gente del gabinete provincial y ni siquiera ellos estaban enterados".

"La realidad es que el Gobierno de Alberto Fernández se está acostumbrando demasiado a decidir sobre la vida de todo el mundo. Somos muy conscientes y escuchamos todas las opiniones, en especial de los referentes de la salud, pero si la única medida que va a tener la política es generar prohibiciones a algo muy elemental como es trabajar, ¿cuál es el costo?, ¿vamos a estar así hasta que salga la vacuna?", indicó el concejal.

"Nosotros no podemos ir en contra de un decreto que tiene validez nacional, lo que criticamos es la disposición autoritaria, sin consenso. Si hace dos semanas, con la oposición se consensuó la apertura de determinados rubros porque consideramos que no son peligrosas, ¿cuál es la razón lógica?".

"Nosotros estamos preocupados por la situación sanitaria, pero ya quedó demostrado que no cambia nada esto. Hay otras medidas que se pueden llevar adelante, que tienen que ver con las normas de autocuidado, el distanciamiento, el tapaboca, la higiene".

"El poder de policía lo tiene la Provincia y la Nación, nosotros no tenemos esa potestad. Ya van 7 meses, realmente hemos tenido continuas reuniones con gente y la situación es desesperante, gente que se endeudó para intentar salir adelante".

"La respuesta que damos es una manifestación política en contra de esta medida arbitraria. Creo que habría que revisar la posibilidad de revisar alguna cuestión de constitucionalidad del decreto. Habría que analizar la posibilidad de ir a la Justicia y que un juez determine si es constitucional".

"Alberto Fernández se ha acostumbrado a sacar decretos, pasó con la quita de fondos a Buenos Aires y me parece que estamos entrando en un terreno bastante fangoso".

"Un recurso de amparo es una alternativa y creo que deberían evaluarlo los sectores de los rubros afectados. Creemos que es razonable analizar esa posibilidad".

Contagios. "Una de las acciones concretas es reforzar todo lo relacionado con la concientización, sobre todo en la franja etaria más joven, que tengan sumo cuidado y sean respetuoso de las normas. Así se está haciendo en todo el mundo".

"Si esto va para largo la forma no es cerrar todo. Hay que cuidar mucho a los sectores de riesgo. No subestimamos la situación sanitaria, pero se tendría que complementar una con otra".