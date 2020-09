El bahiense Diego Savoretti habló de "Piandemia", su nuevo trabajo discográfico

El artista bahiense Diego Savoretti se encontraba trabajando a pleno en "La Inercia del carnaval", el material discográfico que tenía previsto presentar durante este 2020. De golpe, coronavirus, pandemia, confinamiento y como les pasó a muchos, cambio rotundo de planes.

Así nació "Piandemia", cuyo adelanto denominado "Tu voz en off", ya se puede escuchar a través de las diferentes plataformas digitales. Se trata de un disco que, como el mismo lo describió, combina "pianismo y confinamiento". "Es solamente un hombre cantando sus canciones con un piano", describió.

"Me pareció oportuno dejar una fotografía de este tiempo de encierro. Como todos empecé a revisar algunas canciones viejas y a hacer una mirada introspectiva, y me pareció que el formato piano y voz era una imagen de intimidad real. Es todo un desafío porque es una tentación mayúscula hacer capas de grabación como hacen todos los artistas en sus discos, pero en este caso me pareció que lo mejor era hacerlo realmente natural, con un piano y una voz y grabado integramente en mi casa, para cumplir con las medidas de sanidad", confesó en diálogo con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

"Son 15 canciones que fueron elegidas porque tienen riqueza armónica para tocar con un piano. Lo que busqué es contar esta idea de la soledad en el encierro. El piano es mi herramienta de vida y dentro del él atesoré soledades, alegrías y tristezas. Tengo canciones más amables en mi repertorio, pero no ameritaba incluirlas en este disco", argumentó.

La tapa del disco tiene ilustraciones a cargo de Braian Ruiz, un artista e ilustrador de Tandil, mientras que también figuran Andrés Mayo (Mastering) y Emanuel Schuster (mezcla), quienes colaboraron en la elaboración.

"Tu voz en off es el primer adelanto. La idea es que el resto del disco esté disponible a partir del 25 de septiembre. La duda que tenemos ahora es ver con si vamos a poder subir todo el material a las diferentes plataformas en tiempo y forma", aclaró.

Por último y con respecto a los conciertos vías streaming, Savoretti aseguró que es una gran idea para estos tiempos, pero que no cree que sea un formato que vaya a prosperar en el tiempo. "Es novedoso, pero la vibración de una banda, la sociabilización de la gente que comparte un mismo gusto, es incomparable", mencionó.