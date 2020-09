"No pedimos retroceder de fase ni transmitir pánico, apelamos al autocuidado"

El doctor Pablo Curino es neurocirujano e integrante de la Asociación de Profesionales Municipales de la Salud. En diálogo con LA BRÚJULA 24, analizó la situación sanitaria de la ciudad con el crecimiento exponencial de casos de los últimos días y se mostró enfático con la necesidad de cuidar al personal.

"La situación es complicada. Se ha escuchado la palabra colapso y quizás depende de la acepción que cada uno le dé a la palabra. La gente que está en la trinchera podemos decir que en los hospitales, en particular el Municipal, la situación es la más complicada hasta el momento. Pareciera que hay una disputa en cuanto a los porcentajes de camas, pero esa es solo una de las variables porque solas no sirven para nada y necesitan de personal. La gente que trabaja está expuesta, trabaja en condiciones que no son ideales y está cansada", destacó Curino, en el programa "Hoy También".

En esa misma dirección, el médico resaltó que "no tenemos tiempo para meternos en discusiones políticas, pero no podemos dejar de recoger el guante y por eso respondemos desde la Asociación con un fuerte comunicado. Genera mucha bronca e impotencia, que un funcionario diga que la culpa de los contagios en nuestros compañeros es nuestra por no saber cuidarnos. Cayó muy mal, porque estamos en una situación muy difícil por el nivel de exposición propia y de los familiares. No esperamos aplausos, pero sí que altos funcionarios reconociera a los profesionales".

"Invitamos al funcionario a que venga un par de días a ver cómo trabajamos y lo que pasa por nuestra cabeza para que después juzgue si es culpa nuestra o no. Esta pandemia es como una guerra y lo tomamos así. Les puedo asegurar que hasta ayer a la noche, las camas de terapia del Hospital Municipal están todas ocupadas, la última se llenó con una enfermera muy querida. También se hablan de cuestiones políticas y económicas, nosotros no somos partidarios porque discutimos con todos los gobiernos. Defendemos la salud pública", manifestó, en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, Curino aclaró que "no estamos pidiendo retroceder de fase, esa es una decisión de las autoridades. A la sociedad le pedimos que no tenga actividades que no sean esenciales y si las tiene que usen tapabocas y mantengan distanciamiento porque en caso de contagiarse podría encontrarse con que no hay camas", al tiempo que concluyó: "Pensamos en una sociedad adulta y no queremos transmitir pánico. Esto varía día a día. Es difícil de evaluar, porque mucha gente no va a poder respetar la restricción de actividades por una cuestión económica. Por eso apelamos al auto cuidado".