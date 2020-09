Berni afirmó que la protesta policial en Olivos "fue un intento de desestabilización"

Tras la finalización de los reclamos de la Policía Bonaerense que generaron fuertes tensiones en el Gobierno, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que la protesta en la Residencia de Olivos y en la casa del gobernador Axel Kicillof "fue un intento de desestabilización".

El funcionario, uno de los más criticados por las manifestaciones de la Bonaerense, remarcó que Kicillof "no solo logró un aumento salarial" para la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tras las protestas de los uniformados, "sino también puso la piedra fundacional para un plan de seguridad".

Adelantó que van "a tomar 10 mil efectivos, algo inédito". "Todas las reformas policiales fueron parches. Por eso no hay una sino varias bonaerenses. El mérito fue del gobernador, que no se dejó amedrentar, no se dejó extorsionar y no puso parches. Lo que hizo fue un acto de justicia, fue empezar a generar soluciones de fondo en materia de seguridad", precisó el ministro en diálogo con TN.

Berni aseguró que estaba al tanto de la protesta antes de que sucede: "Sabíamos que estábamos en la puerta de un conflicto. No solo tiene que ver con el salario, tiene que ver con sus condiciones mínimas. Pedimos una policía humana y que respete a los ciudadanos, pero la verdad es que la respetamos muy poco a la policía en el salario y las condiciones de trabajo. Uno va a una comisaría y da vergüenza. Y ver una comisaría saturada de presos es infrahumano. Eso desnaturaliza la esencia humana de cualquier policía. La Policía tiene que empujar sus patrulleros para que arranquen".

"Había que garantizar el orden público durante cuatro días. Se mezclaban policías muy jóvenes, policías exonerados, retirados, y un montón de gente como barrabravas que siempre los vemos en los conflictos", expresó. Asimismo, recordó: "En estos últimos 4 años el policía de la provincia perdió el 30% de su capacidad adquisitiva. A esta policía le prometieron que la iban a equipara con la de la Ciudad. Se le mintió".

"Nunca la cadena de mando estuvo tan alineada. Es la primera vez que la policía de la provincia resuelve estos problemas sin la intervención de las fuerzas federales", agregó. De todas maneras, afirmó: "Los aumentos no tuvieron que ver con las protestas. No hubo ningún acuerdo con los policías que protestaron" y agregó: "Hay que hacer una auditoría muy finita para delimitar responsabilidades".

En cuanto a los uniformados que rodearon la casa del gobernador y luego fueron a Olivos, señaló: "Fue un intento de desestabilización. No tengas ninguna duda que aquellos políticos de cabotaje, de vuelo cortito, siempre tratan de poder posicionarse. Siguen sumando fracasos en esos intentos de poner palos en la rueda". "No hay una, hay varias Bonaerenses", sentenció.

"Los problemas estructurales necesitan soluciones de fondo. Los policías locales sin capacitación son un problema. Si ingresa un chico de 22 años, lo tiene 4 años sin capacitar, le da una pistola y no le pone una línea de mando, si hay 600 personas y le pone solo 2 comisarios, no van a aprender y no sabe qué es el mando. Están en piloto automático", dijo.

Fuente: Perfil