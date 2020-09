Coral Campopiano: talento, belleza y militancia en La Brújula 24

Semanas atrás, artistas y figuras públicas argentinas lanzaron una campaña para viralizar una señal que les permita a las mujeres alertar que son víctimas de violencia de género.

La talentosa cantante y compositora Coral Campopiano es una de las impulsoras de esta iniciativa en el marco de un aumento del 28% en promedio de consultas al 144 por día desde que empezó la cuarentena.

Aguerrida militante y humanista; tan segura como talentosa, proyecta desde Buenos Aires y hacia el mundo, una fuerte toma de conciencia social contra uno de los flagelos que más se replica en la realidad moderna.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Campopiano "La iniciativa tiene dos etapas: cuando nos llego un video de Canadá a mi y a Andrea Campbell, donde uno hace un gesto con la manito para que quien está enfrente ve que estás sufriendo violencia de género. Busqué amigas que fueran una suerte de referentes, haciendo un trabajo de hormiga".

"Una vez que vi que tuvo tanta repercusión, me pareció una gran idea trasladar esta señal con la mano como ayuda hasta para cuando alguien está en la calle y puede hacer el gesto, se active el protocolo de acción y las reglas para el seguimiento. Que se haya aprobado en la Legislatura implica una señal de SOS que uno puede realizar a través del cuerpo sin hablar", destacó la comprometida artista.

Y destacó en el programa "Tal Cual Es" que conduce Fernando Quiroga: "Esto nunca pasó, la cuarentena obliga a estar las 24 horas con la persona que te agrede o maltrata no solo físicamente. Los monstruos que antes no afloraban nos obligan a poder comunicar, sin hablar".

"Arranqué a los 13 años con la música y nunca paré. Como mujer fue muy difícil, más allá de que nunca puse el género como un impedimento. Mi mamá es abogada y me enseñó a transitar la vida como un ser humano. A mi se me proponían cosas que no eran correctas, me extorsionaban o me palmaban la cola sin mi consentimiento. Esto es lo que uno pelea, que nadie pase por lo que me tocó vivir", recordó, quien sigue atrás de sus sueños, con una carrera en franco ascenso luego de "romperla" en Nueva York.

Por último, invitó a todos sus seguidores a mandar su video haciendo el gesto con la mano a su cuenta de Instagram (@coralcampopiano) con el hashtag #fosforescentenoestassola.