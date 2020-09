Para el Inter, Lautaro "ya está fuera del mercado, se acabó"

Lautaro Martínez disfruta de unos merecidos días de descanso en Cerdeña junto a su pareja, Agustina Gandolfo, que está embarazada (es una nena y se va a llamar Nina). Mientras se relaja en el agua y en la arena y muestra su talento en la parrilla preparando ricos asados, la novela por su pase al Barcelona sigue sumando capítulos, aunque el Inter le quiere poner un punto final con un solo objetivo: seguir disfrutando de los goles del Toro y de su sociedad con Romelu Lukaku.

A pesar de la salida de Lionel Messi, Ronald Koeman tiene escrito su nombre en la lista de posible refuerzos y lo ve como un gran candidato para reemplazar el lugar que dejará vacante Luis Suárez. Sin embargo, Piero Ausilio, director deportivo del Neroazurro, fue al hueso y descartó una salida del ex delantero de Racing.

"Nunca iniciamos conversaciones oficiales con el Barcelona por Lautaro Martínez. El día después de que expiró la cláusula de rescisión lo consideramos fuera del mercado. Se acabó", enfatizó en una entrevista con Sky Sports. ¿A qué se refiere el dirigente? La cláusula, pactada en 111 millones de euros, estuvo disponible por 15 días, del 1° al 15 de julio de este año.

Aunque los medios españoles e italianos reflejaron que esa cifra generó polémica y fuego cruzado entre los clubes, según Ausilio, no hubo charlas entre los clubes. Eso sí, desde el entorno del jugador contaban que eran optimistas en que la operación se iba a terminar cerrando y mismo creen que hay chances de que se vaya.

¿Cómo sigue esta historia? El delantero viene de una temporada muy intensa con el Inter, donde se quedó a nada de conquistar su primer título en la final de Europa League perdida ante Sevilla. Y claro, quiere revancha. En la vereda de enfrente, según le confirmaron a Olé, Barcelona insistirá por él porque Koeman lo necesita.

El Toro todavía tiene unos días más para disfrutar junto a su pareja y sabe que en pocos días se puede terminar de definir su futuro. Lo único concreto es que él todavía no se refirió públicamente a su deseo de ir al Barcelona y el Inter no quiere largarlo. O sea, no está nada dicho...

Fuente: Olé