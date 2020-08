"Mbappé en cancha de Olimpo no la toca, un Laspada se lo come"

Bayern Múnich se coronó campeón de la Champions League ante el PSG. El único tanto del partido lo marcó Kingsley Coman a los 24 minutos del complemento. La final se disputó en el Estádio Da Luz de Lisboa, Portugal y sin público a raíz de la pandemia de coronavirus.

Uno de los canales que televisó la esperada final fue Fox Sports, que luego del encuentro llevó a cabo el habitual análisis con los periodistas de Fox Sports Radio. Mientras se debatía acerca de los grandes rendimientos de los futbolistas del equipo alemán y las frustradas actuaciones de los jugadores franceses, Oscar Ruggeri le apuntó a Kylian Mbappé, una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

“Mbappé en cancha de Olimpo no juega, no la toca. Laspada se lo come”, fue la polémica frase Ruggeri, que fue muy compartida y comentada en las redes sociales. Mauro Laspada es un ex marcador central que tuvo dos pasos por Olimpo, entre muchos equipos, además de haber sido entrenador del Aurinegro.

"MBAPPÉ EN LA CANCHA DE OLIMPO NO LA TOCA"#90MinutosFOX - Oscar Ruggeri habló del jugador francés y como se sentiría jugando en el fútbol argentino. pic.twitter.com/VGs7kF2oob — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 23, 2020

El ex capitán de la selección argentina también afirmó que el alemán Leon Goretzka “es el Negro Enrique” del Bayern Múnich, haciendo un paralelismo con el equipo albiceleste campeón del mundo. “Terrible ese jugador”, afirmó.

Oscar Ruggeri protestó por la modificación temprana, a su entender, del DT del PSG Thomas Tuchel con Ángel Di María: “Lo sacó en el mejor momento, no se entiende ese cambio”, cuestionó el ex DT de San Lorenzo.

“El primer tiempo fue muy parejo. El segundo tiempo otra vez el Bayern mostró como viene jugando, con un ritmo increíble. Cómo presiona los 90 minutos y cómo juega en tres cuartos de cancha es sorprendente. Fue un justo ganador y Neymar no jugó como corresponde. Cuando vos más lo necesitas no apareció nunca, y su juego no lo demostró”, afirmó el Cai Aimar, quien se sumó al análisis.

En otro momento del programa, Oscar Ruggeri no tuvo reparos en apuntarle al entrenador alemán del PSG. Mientras se mostraba la llegada del plantel del París Saint-Germain al hotel, el Cabezón disparó: “Pero ese griterío ¿de quién es? Ustedes lo ponen, ¿hay gente?”, se preguntó con las primeras imágenes

“A algunos les duele más que a otros, es terrible perder una final. No viste Paredes como lloraba”, agregó el ex defensor que integró el plantel de Argentina en el Mundial de Italia 1990. “Andá a saber si vas a tener otra oportunidad... En este momento, vos bajas del micro y te querés rajar rápido a la habitación, no querés que te vea la gente. El técnico de ellos está cagado, lo van a putear media hora. Hasta que llegue adentro del hotel, al técnico sabés cómo lo van a putear...”, cerró.

Fuente: Infobae