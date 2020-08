Laspada: "Ruggeri tiene razón, Mbappe en el Carminatti no la toca"

“Mbappé en cancha de Olimpo no juega, no la toca. Laspada se lo come”. Las palabras de Oscar Alfredo Ruggeri en el programa 90 minutos de fútbol, que se emite por la señal Fox Sports. Ni lento ni perezoso, el Pelado le agradeció al Cabezón por haberse acordado de él y contestó fiel a su estilo.

"Sí, claro que tiene razón Ruggeri. Un montón de grandes jugadores acá (en Bahía) no pudieron marcar diferencias. El único fue Iarley (Boca), que me hizo caer de c.... En ese momento, me levanté y lo único que quería era agarrarlo y frenarlo. Pero no pude", recordó en diálogo con El Deportivo 24.

"Mbappe mete un firulete en una cancha chiquita y lo enganchás, porque cuando la quiere correr para el costado se le va afuera. Y con la velocidad que tiene, se termina chocando contra el alambrado. Nosotros lo pensábamos antes de cada partido y teníamos una estrategia simple cuando enfrentábamos a algún rapidito o habilidoso: una patada del 2, otra del 6 y si hacía falta, una del 4. Por lo menos rengo, iba a ser más lento", agregó.

Con respecto a la definición de ayer en la final de la Champions League, aseguró que Bayern Munich fue un justo ganador. "Los únicos dos jugadores del PSG que dieron la talla para jugar una final fueron Neymar y Di María. Después el resto se acomodó en una defensa cerrada. Hubo una diferencia abismal entre un equipo y otro. El PSG nunca estuvo en partido", dijo.

Desde Salta, el defensor recordó su paso por el aurinegro y la tremenda dupla que formó con Javier Paez. "Fito era sanguinario. Cuando jugaba conmigo, tuvo partidos de 8 o 9 puntos. Pero cuando estuvo solo, se le complicó. Tenía una capacidad de marca tremenda, pero no era ordenado para jugar. Ese era mi rol", sintetizó.

Por último se refirió a la actualidad del aurinegro y destacó los trabajos que vienen haciendo tanto Villa Mitre como Liniers.

"Será complicado para Olimpo volver a ser lo que fue. Pero tendrá que aprovechar los momentos y las relaciones institucionales para volver a crecer. Me saco el sombrero con lo que está haciendo La Rocca en Villa Mitre y también lo que va a hacer Liniers con la venta de Lautaro Martínez. Ese es el club que más proyección tiene. Siempre trabajó bien en su cantera y ahora también tiene dinero como para poder invertir", completó.