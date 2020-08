Alberto Fernández ratificó la charla con Macri y dijo: "Preferí preservar la vida"

En medio de la polémica con Mauricio Macri, el presidente Alberto Fernández ratificó el contenido de la conversación que mantuvieron un día antes de que el jefe del Estado declare la cuarentena por el avance del coronavirus en el país.

"Cuando algunos me recomendaban que la economía no se frene y que se caigan lo que se tengan que caer y se mueran los que se tengan que morir, yo preferí, como preferimos todos nosotros, preservar la vida y la salud de los argentinos antes que ganar un peso más. No nos equivocamos", lanzó el Presidente.

Y agregó: "Cuando miro los números de la economía y veo que el salario real de un trabajador cayó, por supuesto que cayó en la pandemia, pero cayó la mitad de lo que cayó el año anterior cuando sin pandemia gobernaban como gobernaban. No me equivoqué. Fue lo mejor hacer lo que hicimos. Dar asistencia a los que lo necesitaban".

La réplica del Presidente se dio al inaugurar obras en la estación ferroviaria Villa Rosa, en el partido de Pilar. Fue su primera salida a un acto en semanas. Ahí, junto al gobernador Axel Kicillof; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y los intendentes Federico Achával (Pilar) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Fernández fue levantando el tono de vos a medida que avanzaba su discurso.

Casi a los gritos, dejó en claro el destinatario de sus palabras. "Cuatro años de los que no quiero hablar", lanzó en referencia a la administración de su antecesor. Y remató: "Cuando los invitan a bajar los brazos y les digan que la economía está en riesgo, les digo que hay un gobierno que lucha por la dignidad y la fortaleza de cada uno de ustedes".

Desde Europa, Macri desmintió el relato que Fernández hizo sobre una conversación entre ambos en la que, según el Presidente, Macri le había dicho que levantara la cuarentena y "que se mueran todos los que tengan que morirse".

"Es falsa la versión que el Presidente ha dado sobre nuestra conversación. De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días", escribió el exmandatario en una carta dirigida a los argentinos titulada "El valor de la palabra presidencial", que publicó en Facebook.

(Fuente: La Nación)