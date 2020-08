Las Cooperativas de la región y el congelamiento de tarifas: "Es difícil de sostener"

El DNU emitido por el gobierno nacional respecto a la declaración como servicio esencial los servicios de TV paga, telefonía celular y fija e internet, ha generado un interesante debate en estos últimos días. Las grandes empresas han emitido su opinión al respecto. Pero, ¿cómo es la situación de las cooperativas de la región y sobre todo de aquellas que funcionan en los pequeños pueblos?

Rafael Tetilla, responsable de la Cooperativa de Electricidad y Servicios anexos de Bordenave, quien brinda diferentes servicios en ese pueblo, incluyendo internet.

"Nosotros no brindamos el servicio no solamente por una cuestión económica, si no porque las grandes empresas habitualmente no llegan porque no les conviene. En pueblos con unos 1.000 habitantes como este, no les es rentable", reflexionó.

Rafael mencionó que ante la evolución constante de la tecnología y con costos mayoristas dolarizados casi en su totalidad, se hace complicado no aumentar los precios.

"Hoy por hoy pagamos la compra mayorista del servicio, que en la mayor parte de los casos es dolarizada. Lo que es insumos de artículos de internet están en un 90% con lista de precios en dólares. Nosotros el servicio que tenemos es por aire, inalámbrico. Tenemos una torre en nuestra localidad y otro en el punto más cercano a donde llega Telefónica, que es en Villa Iris. Desde nuestra torre, llegamos a nuestros usuarios mediante una antena. Desde ahí se le hace la bajada a cada uno. Tenemos todos los materiales para la llegada de la fibra óptica, pero estamos esperando que llegue la red", explicó.

Rafael mencionó que ofrecen servicios de 2, 5 y 8 mega. "La mayoría es el de 2 mega, porque no podés tener una cantidad de megas ilimitados como para poder repartir entre la gente", dijo.

Según confesó Rafael, la Cooperativa tenía previsto un aumento del 15% para septiembre pero que debieron suspenderlo a partir del decreto nacional.

"El último aumento lo hicmos en noviembre del año pasado. Imaginate que con la inflación, tuvimos que revisar obligatoriamente los números, sobre todo con insumos en dólares. Ahora el aumento lo suspendimos al menos hasta fin de año y estamos a la espera de que se regule este DNU para ver si también tiene en cuenta a las Cooperativas", sintetizó.

"El contexto del dólar de ahora no es el mismo que el de noviembre del año pasado. Es difícil de sostener y retrasa nuestro avance. Somos chiquititos y la cantidad de usuarios es menor, por lo que cada inversión se hace compleja. Las Cooperativas son los motores de los pueblos y el día a día es muy cuesta arriba. Estamos determinaciones hacen que te estanques y que no proyectes", finalizó.