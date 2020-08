Paulo Vilouta dio positivo de coronavirus: "Estoy sin síntomas pero impactado"

Los contagios de coronavirus no se detienen en el ambiente periodístico, y en estos días la preocupación parece estar centrada en los medios del grupo América. A los casos más conocidos de Alejandro Fantino (ya dado de alta nuevamente trabajando), Eduardo Feinmann y Gustavo López, se le sumó el de una pieza clave en su programación: Paulo Vilouta.

El conductor y panelista se hizo un hisopado este sábado por la mañana y en horas de la tarde se enteró de que había dado positivo. Por tal motivo, en el canal ya habían decidido levantar la emisión de Intratables en su versión de sábado por la noche, en la que Vilouta reemplaza a Fabián Doman.

Vilouta, quien durante la pandemia se caracterizó por manifestar de manera constante la importancia de respetar la cuarentena y extremar los cuidados sanitarios, permanece en su hogar haciendo reposo y sin síntomas.

"Sí, lamentablemente positivo...", confirmó. "Zafé dos veces, una por contacto con Carolina Losada, que tuvo al marido con positivo, y otra por un compañero de la radio que le dio negativo", explicó.

Según supone Paulo, esta semana el positivo de Gustavo López, su compañero en De una, otro buen momento, la tira deportiva líder en Radio La Red AM910, despertó las alarmas de un posible contagio. "Me reencontré con Gustavo, y él a los pocos días dejó de venir. Cuando me avisaron que había dado positivo dejé transcurrir unos días, me hisopé y me avisaron que es positivo...", se lamentó Paulo.

"Estoy sin síntomas, ojalá que siga así. Pero por supuesto, como todo el mundo, quedé impactado porque cuando ves el 'detectable' (el resultado del test) te causa una explosión...", explicó.

Entre contagios, rotaciones y aislados, la programación de América atraviesa constantes cambios, todos diagramados con el fin de cuidar a sus empleados. "La política de la empresa es que nos recuperemos tranquilos, así que dejaré de ir. Hay un buen protocolo, por eso ni bien pasó lo de Gustavo yo me aislé", contó Vilouta. Y agregó: "Lo bueno es que por los tiempos no tienen que aislar compañeros, que esa es la preocupación mía, contagiar a otros".

