El picante cruce entre Oscar Ruggeri y Juan Grabois por el 17A

El ex futbolista Oscar Ruggeri arremetió contra el dirigente social Juan Grabois, quien este martes cuestionó a los manifestantes de la que se encontraban "amotinados en su Audi". El militante no se quedó callado y le respondió por Twitter al panelista de 90 Minutos de Fútbol (Fox Sports).

"Si ellos que lo tienen todo pueden violar impunemente normas sanitarias de orden público, ¿qué tendrían que hacer los que no tienen nada? ¿Qué argumento van a usar los amotinados del Audi para quejarse cuando otra clase social salga a lucha por sus derechos?", escribió el referente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) en su cuenta de Twitter. Además, acompañó el texto con la foto de una señora afuera del techo corredizo de su vehículo y con una cacerola en la mano.

Ruggeri le pidió a la producción del programa conducido por el Pollo Vignolo que no mostrara su casa a través de Google Maps (estaban bromeando por los drones que vio encima de su casa) por si Grabois "se enoja que tengo pileta".

"Hoy lo escuchaba que dice que ayer la gente que protestó eran todos los Audi y Mercedes-Benz. Yo tengo una Ram, ¿cuál es el problema, Grabois? Me rompí el orto 20 años. Si lo trabajó bien y lo ganó bien...", argumentó el campéon del Mundial de 1986.

Además, el exfutbolista aprovechó para quejarse porque dijo que el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) corta las calles "todo el año". "Voy a trabajar y cortás la calle. No me dejás ir a trabajar. ¿Qué te metés con la gente? El que trabajó, trabajó, y se ganó la guita. Y si puede vivir bien, ¿no va a vivir bien? Los argentinos siempre retrocedemos. Pausa", pidió.

Tras esas reflexiones de Ruggeri, Grabois volvió a utilizar su cuenta de Twitter para responder los cuestionamientos del exfutbolista. "Sr. Ruggeri, mi problema no es que quien se rompa el alma laburando pueda vivir bien; mi problema es que millones que también se rompen el alma laburando no tengan techo ni pan. Muchas veces los que tienen todo no pueden entender que la prioridad deben ser quienes no tienen nada", contestó el dirigente social.

