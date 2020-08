Jaime Valero: "Jaramillo" de la serie Perdida, en La Brújula 24

Jaime Valero nació en Alicante, España, hace tan solo 24 años y comenzó su formación artística en 2007 en varios talleres de interpretación. Se estrenó en cine en el 2009 en el largometraje El diario de Carlota y a nivel televisivo ha rodado en 2019 la serie Perdida en el personaje de Jaramillo.

Además, ha incursionado dando vida al personaje de Tote en la serie Servir y Proteger (TVE). Realizó dos capítulos episódicos en Centro Médico (TVE). Ha trabajado como actor de reparto en las series Pulsaciones (Antena3) y en Estoy Vivo (TVE). Entre más cosas, claro.

Hoy, el equipo del programa "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga en La Brújula 24, se dio el gusto de charlar con él. Y no quedó nada librado al azar, como dice el dicho. Comienzos, actualidad y perspectivas.

Desde su ciudad natal, Jaime comentó cómo fue llevando el proceso que lo catapultó al éxito en todo el mundo. "Fue una maravilla, un regalo precioso. El director de casting se contactó conmigo en persona, y desde que me llegó la prueba me encantó el personaje".

"Para mi ha sido el mayor reto, no solamente a nivel visual. He tenido que interpretar a un joven que es bastante menor que yo. Lo más complicado fue volver a encontrar esa energía de adolescente, que es muy particular y especial", agregó el actor.

Video cortesía de https://www.marcogadei.com

Consultado respecto de su niñez, relató que "me crié en Alicante pero a los 18 años me marché a Madrid, ese era el sitio a estar. En mi ciudad la niñez fue maravillosa porque la ciudad es hermosa, yo soy de la generación en la que todavía no había móviles y jugábamos en la calle".

Perdida. "Cuando me dijeron que me habían seleccionado y que iba a estar en esa producción tan importante, al principio me impactó un poco. Pero igual no puedo negar que las ganas de trabajar y la confianza también me acompañaron. Fue una sensación muy agradable, todo el rato".

Pandemia. "Hicimos una obra de teatro, en septiembre nos fue muy bien y en abril íbamos a volver. A la vista de todo se ha quedado pausado. El riesgo en este país es muy alto y trabajar también genera un riesgo, por eso se ha decidido cancelarlo. Recién ahora se está empezando a mover un poco más nuestro trabajo, pero el teatro está muy parado".

"En el teatro tienes esa sensación de que estás vivo. Yo antes de empezar la obra, cuando estoy esperando, siento un poco de nervios. Y luego, cuando empiezo, y a veces cuando termino, me doy cuenta por qué lo hago. Eso en el cine y televisión lo puedes encontrar, pero de otra manera", aseveró.