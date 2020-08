Los expertos sugieren no hablar más de cuarentena

El comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández planteó este mediodía un punto de quiebre: basta de cuarentena. Según publica el diario Clarín, eso le manifestaron de alguna manera durante la charla que tuvieron en la quinta de Olivos. "Me parece que no tenemos que hablar más de cuarentena, estamos en una etapa distinta, donde hay que reforzar el mensaje de distanciamiento social y cuidados", dijo uno de los expertos y asintieron en silencio los demás. Esa fue la frase que marcó el clima y el tono de la convocatoria.

Junto al presidente estuvieron los infectólogos Mirta Roses, Gustavo Lopardo y Pedro Cahn, miembros estables del comité de asesores. Pero también estuvieron por primera vez el infectólogo Javier Farina, el psiquiatra Santiago Levin, la psicóloga Alicia Stolkiner y el sociólogo e investigador Juan Piovani. Y completaron el ministro de Salud, Ginés González García, el jefe de gabinete Santiago Cafiero; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra y la viceministra de Salud, Carla Vizzoti.

Es cierto: cuarentena no hay. Está terminada. Lo dijo hasta el mismo presidente, Alberto Fernández, en la conferencia del miércoles: "¿De qué cuarentena me hablan?", planteó agotado por la avalancha de demandas: deportistas que no pueden entrenar convertidos en rebeldes sin causa, gastronómicos que ya no saben qué hacer, actividades que no soportan las contradicciones, familiares que se reúnen a escondidas a pesar de que un decreto lo prohíbe y mucho movimiento, las 24 horas, en calles y avenidas del AMBA.

Se habló mucho sobre los efectos de la cuarentena extendida en la salud mental. Los expertos evaluaron de manera muy positiva la estrategia sanitaria del gobierno nacional. Dijeron: "Estamos casi todos de acuerdo en el qué y la discusión final es el cómo". También pidieron más acompañamiento para los pacientes terminales con covid para que tengan una muerta digna, "que puedan estar acompañados en ese momento final".

Además, insistieron en la idea de comunicar un horizonte temporal, con metas definidas, sin mentir: todos estuvieron de acuerdo en que la noticia de la vacuna de Astra Zeneca/ Oxford abre una oportunidad única y posiciona al país para acceder al igual que otras naciones, con mayores recursos, al insumo más requerido.

Y pusieron un énfasis especial en las críticas que vienen recibiendo por su labor. Dijeron: "Nos avergüenza mucho las afirmaciones de catástrofe en la salud mental que están haciendo algunos profesionales, tampoco decimos que no existen efectos por la pandemia, pero creemos que hay un camino en el medio". Una de las voces que planteó una advertencia seria frente al escenario de encierro esta semana fue la de Facundo Manes.

Los expertos del comité pidieron hacer mucho hincapié en la salud mental del personal de salud. Expresaron que hay un sufrimiento marcado, un cansancio y una cierta idea de que han sido olvidados. De los aplausos de marzo a esta parte, la situación para ellos fue empeorando. En las redes circulan textos y reclamos con sus quejas. Los números de trabajadores contagiados, y fallecidos, aumentan. El comité le planteó al presidente que "necesitan mayor cuidado y perspectiva temporal".

Por último, de cara al próximo domingo, cuando se defina una continuidad o no de las medidas de restricción, analizaron la tasa de letalidad: continúa en el 2 por ciento. Para los expertos, eso significa que se están haciendo las cosas bien y que el sistema de salud está respondiendo. Pero aseguraron que temen por la federalización de la pandemia, es decir, el aumento de casos en el interior del país registrado en las últimas semanas. Ratificaron que la vacuna es una gran esperanza y que no deben cerrarse las actividades comerciales, productivas y recreativas que no implican riesgo de ningún tipo. Pero insistieron con la idea que posiblemente ya no sea hora de seguir hablando de cuarentena, sino de mantener la distancia y los cuidados "mientras nos acercamos a la vacuna".