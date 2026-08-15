Las Leonas arrancaron el Mundial 2026 con un empate ante Estados Unidos

Las Leonas iniciaron su participación en el Mundial de Hockey 2026 con un empate 1-1 frente a Estados Unidos, por la primera fecha del grupo B. El seleccionado argentino, dirigido por Fernando Ferrara y señalado entre los candidatos al título, tuvo oportunidades para quedarse con el triunfo, pero no logró aprovecharlas y ahora afrontará un compromiso clave ante Alemania.

El encuentro se disputó en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, bajo una temperatura cercana a los 34 grados. Argentina abrió el marcador a los 11 minutos del primer cuarto. Brisa Bruggesser, debutante en una Copa del Mundo, apareció sola por el segundo palo tras un centro de Majo Granatto y definió para establecer el 1-0.

Estados Unidos reaccionó en el segundo cuarto y consiguió la igualdad a los 12 minutos. Luego de una llegada por la derecha y una serie de rebotes dentro del área, Emma Deberdine aprovechó una desatención defensiva y convirtió el 1-1.

A partir de entonces, el partido se volvió más disputado. Las Leonas generaron varias situaciones, especialmente mediante corners cortos, aunque la arquera estadounidense respondió con seguridad. Del otro lado, Cristina Cosentino también tuvo intervenciones importantes para sostener el resultado.

En el tramo final, el equipo argentino debió jugar durante dos minutos con una jugadora menos por una tarjeta verde a Victoria Granatto. Estados Unidos intentó aprovechar la superioridad numérica, pero no consiguió desnivelar. Ya con once en cancha, Argentina dispuso de un último avance, aunque la jugada no prosperó y el empate quedó sellado.

En el otro encuentro del grupo B, Alemania derrotó 3-0 a Escocia y quedó como líder de la zona. Las Leonas volverán a jugar el lunes a las 12, hora argentina, justamente ante el conjunto alemán, en un partido que será importante para sus aspiraciones de clasificación. La fase de grupos se cerrará el miércoles a las 6, cuando Argentina enfrente a Escocia.

La igualdad dejó a las argentinas con un punto en una zona exigente. El choque ante Alemania aparece ahora como una prueba importante para acomodarse en la tabla y encaminar la clasificación hacia la próxima instancia mundialista.

Con información de La Nación