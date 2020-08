Salieron a la luz audios de Vicky Xipolitakis pidiendo un canje a un almacén

La mediática Vicky Xipolitakis volvió hoy a los primeros planos de la farándula al conocerse audios en los que pide a un almacén realizar un canje de productos por publicdad en sus redes sociales.

La serie de audios fue dado a conocer en “Los ángeles de la mañana”, el ciclo de El Trece, conducido por Ángel de Brito. La extensa lista de productos incluye alimentos de primera necesidad y otros que no lo son tanto.

“Hola, ¿qué tal? Te estoy (sic) sincera, estoy necesitando un par de cosas. El canje es publicidad y promoción a tu marca. Acá te escribí porque ví que tenés cosas interesantes. Si querés te paso una listita de lo que necesito. Yo vivo en Recoleta. Vos me lo mandás y apenas llega todo, yo te agradezco, te arrobo y muestro las cosas. Avisame si te interesa. Muchas Gracias”, se escucha a la “Griega” en uno de los audios.

Luego, detalla los productos que necesita: “Queso untable, yogur, leche, caldito para sopa, pan negro, galletitas saladas y dulces, fideítos para sopa, agua mineral baja en sodio, aceite, azúcar. Algunas cositas así, yo te tiré algo, tratemos de hacer lo mejor que podamos”.

La artista nacida en Lanús agregó otros productos a la lista. “Fijate si me podés agregar arroz, lata de atún, queso rallado, juguitos, porque me estoy olvidando de unas cositas”, enumeró la pareja de Javier Naselli. De paso, solicitó bebidas alcohólicas a un listado que parecía interminable, para que no falte nada a la hora de brindar.

“Vi que tenés champagnes riquísimos, me encantaría tener para un brindis. Fijate lo que podés agregar. Armate un buen combo, algo copado, yo te estoy pasando muy poquitas cosas. Algo abundante, que no quede poquito”, dijo.

Finalmente, en el programa matinal del canal del solcito se mostró otro mensaje de Vicky enviado a una verdulería, a una librería y una mueblería.