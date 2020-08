Julieta P. Carrizo llenó de terror y fantasía el aire de La Brújula 24

Julieta P. Carrizo es escritora de terror y fantasía, correctora ortotipográfica y de estilo, bookstagramer. Además, se desempeña como coordinadora de la Movida Juvenil de Mendoza y abogada. Desde los 15 años publica historias en Internet y es representada en España por Susana Alfonso Agencia Literaria.

Pese a su juventud, tiene una dilatada trayectoria en el mundo literario y ha recibido infinidad de premios por sus relatos, participando de diferentes antologías que se convirtieron en un verdadero boom a nivel mundial, con suceso absoluto en Europa.

Su novela "Morpheus. El legado" fue publicada en agosto de 2019 por la Editorial Vanadis. En febrero de 2020 vio la luz la precuela "Morpheus. La profecía de la machi" y dos meses más tarde se exhibió en Amazon una antología de terror titulada "Juego de niños" que recopila todos los relatos participantes de antologías y libros en los últimos años.

En un distendido diálogo con el programa "Tal Cual Es" que se emite por LA BRÚJULA 24, Carrizo sostuvo que "este tiempo de pandemia me afecta relativamente porque me ayuda a crear más. Estar encerrado me ayuda como artista", al tiempo que resaltó que "el terror acompaña los sentimientos más profundos de los seres humanos. Cuando uno sufre, se enoja o quiere vengarse, puede llevar al extremo sus conductas".

"Aquel que sufre bullying o es defraudado, puede ser una buena forma de trasladar el género a la escritura. De chiquita sentía mucho miedo, hasta que en Mar del Plata vi cómo se hacían las películas de terror y cambió mi enfoque sobre el género. Se gestó un amor a primera vista y nunca más pude alejarme del mundo de fantasía", mencionó la escritora ante la pregunta del periodista Fernando Quiroga.

Respecto a la narrativa que practica, la talentosa autora detalló: "No me gusta encasillarme, me gustan las mixturas. Algunos hablan de realismo mágico, thriller, leyenda o fantasías. En Morpheus hay un capítulo muy gótico y ese misterio de mis libros se añaden a la magia y las referencias históricas que logran un producto final que, para mí, es muy bueno".

"Cuando la gente me conoce personalmente me dice que me imaginaban como alguien dark o vestida de negro como un vampiro. Trabajo mucho de noche, me gusta mirar los detalles y es allí desde donde surgen las historias. No hay nada más lindo que el reconocimiento del lector, cuando te comentan partes puntuales del libro, muchos se sensibilizan con la parte romántica y otros con tramos más tenebrosos", finalizó.