Ratifican que continuará el horario corrido en los comercios

Pese a algunos reclamos expresados tanto desde el sector comercial como del rubro gastronómico, la Corporación del Comercio y la Industria y la Asociación Empleados de Comercio de Bahía Blanca ratificaron, mediante sendos comunicados, la continuidad del horario corrido.

En primer término, la Corporación emitió un escrito que luego fue acompañado por la Asociación de Empleados de Comercio, donde se ratifica "el acuerdo firmado con fecha 7 de julio de 2020", entre las mencionadas asociaciones y los representantes empresariales. En el mismo se estableció que los servicios esenciales trabajen de 9 a 18, mientras que los no esenciales lo hagan de 9 a 17. Luego y según recuerda el escrito, el municipio adhirió a este acuerdo, mediante el decreto 1.035.

En el mismo se estableció que los servicios esenciales trabajen de 9 a 18, mientras que los no esenciales lo hagan de 9 a 17. Luego y según recuerda el escrito, el municipio adhirió a este acuerdo, mediante el decreto 1.035.

"Entendemos que sostener el horario corrido mejora la calidad de trabajo y a su vez la calidad de vida de trabajadoras, trabajadores y empresarios de nuestra ciudad. El objetivo de todos es afrontar la difícil situación que estamos viviendo y salir adelante juntos por un beneficio colectivo", cierra el comunicado.

Previamente, la Corporación había elaborado un relevamiento en el que manifiesta que el 76 % de los 743 comercios encuestados están de acuerdo con la continuidad de este horario.

"Los comerciantes y empleados tendremos menos gastos y más tiempo. Nuestros problemas no están ligados a un horario y lo que no pudimos vender en ocho horas no lo haremos en 12", manifestaron, a la vez que agregaron que "si se prueba con un horario corrido de 9 a 20 hs no podríamos volver atrás".

En los últimos días, algunos comerciantes habían manifestado su malestar por esta situación, mencionando que el bahiense no está acostumbrado al horario corrido y que entre las 13 y las 16, es escaso el movimiento de gente.

Además, desde el sector gastronómico mencionaron que poco después de las 17, cuando los comercios cierran sus puertas, no queda prácticamente gente en el centro y eso perjudica seriamente sus ventas.