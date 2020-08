El Presidente criticó el hacinamiento en las cárceles y pidió dignidad para los presos

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy la inauguración de obras en tres cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicadas en Florencio Varela, Magdalena y San Martín. Durante su discurso, el jefe de Estado hizo hincapié en la necesidad de construir más y mejores de lugares de detención para garantizar los derechos de las personas condenadas y garantizar que cuando sean liberadas no vuelvan a delinquir.

“La pena es la lógica consecuencia del delito. Quien delinque merece una pena, es el modo que tiene la sociedad para recomponer el orden que se altera ante el delito”, aseguró y planteó además: "Necesitamos construir cárceles porque si el delito crece, más gente será condenada".

Fernández afirmó además que "el encierro es una penuria muy grande y no puede haber más penuria que esa" para la persona condenada y sostuvo que no se puede “seguir mirando impávidos las condiciones de hacinamiento” de las cárceles del país.

“La sociedad ha ido abandonado poco a poco el problema carcelario”, sostuvo durante la inauguración de 364 nuevas plazas y otras obras en tres cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense.

En tal sentido, el mandatario agregó que “si en las cárceles ponemos más camas y les damos la posibilidad de estudiar y de prepararse para el día de mañana, estaremos dando mejores condiciones sociales para el futuro”.

“No queremos que quien delinque no cumpla el castigo que merece. Queremos que ese castigo tenga las condiciones humanitarias que el mundo y la sociedad moderna reclama”, añadió durante el acto que encabezó desde la Residencia de Olivos.

Para concluir, el presidente afirmó que “cuando las cárceles se hacinan y los presos terminan olvidados, al preso no le queda otra opción, cuando sale, que volver al mismo lugar donde aprendió el delito”.

"No queremos que quede impune el delito; que cuando ocurre sea castigado y que, cuando haya sentencia condenatoria, cumpla la condena en condiciones de dignidad", enfatizó. Además, se refirió a la necesidad de que las cárceles “no se conviertan en mercados negros”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también participó del acto y bajó un mensaje político luego de la polémica suscitada durante la pandemia por la liberación de presos peligrosos bajo la excusa del coronavirus.

“Desde el Poder Ejecutivo no definimos las libertades, no definimos tampoco quién ingresa con una condena. Es el sistema judicial. Lo que sí tenemos que hacer es dar condiciones a través del servicio penitenciario hasta que se resuelva su libertad. No decidimos quién está preso, cuánto está preso o cuándo sale, pero sí que la condiciones no sean inhumanas”, declaró.

