"Salimos a la calle a buscar indicios para anticiparnos a episodios de violencia familiar"

El Jefe del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud del Municipio, Hugo Kern, analizó en LA BRÚJULA 24 la difícil problemática que se vive en el seno familiar, potenciado en ocasiones por la cuarentena que mezcla angustia con furia, una combinación que pone en riesgo a los más vulnerables.

"En estos tiempos se tensan todas las situaciones hasta llegar a un punto extremo y las crisis se presentan de múltiples formas. Vamos aprendiendo a medida que vamos moviéndonos y todos los sistemas se tienen que adecuar a esta realidad. El Plan Detectar va casa por casa a detectar conductas de riesgos y situaciones de vulnerabilidad sobre el COVID-19, pero también apunta a conocer si se incrementaron episodios de violencia familiar", resaltó el licenciado en Psicología.

Y agregó en el programa "Tal Cual Es": "Estamos saliendo a buscar esta situación para intentar anticiparnos, que solo es la punta del iceberg porque nosotros solo podemos ver un tercio del problema. Desde que empezó el consultorio de consulta virtual, se recibieron hasta agosto 2200 llamados y esto sustituye al acercamiento al centro, con el fin de reducir la circulación. Los conflictos intrafamiliares son moneda corriente y, en el caso de los que están solos, se potencia la situación de aislamiento. Con los adultos mayores esta incidencia es muy grande".

"La persona no va al bar o al club a beber. Ahora se queda en su casa, con reacciones que se manifiestan a partir de las problemáticas de convivencia. No es lo mismo si el integrante de una familia que está en problemas es un hijo o una pareja. Uno sugiere que se hable con sutileza o firmeza, tratando de dejar de lado el tono de reproche, si no hacerlo en términos de 'tenemos un problema' y lo digo en plural porque influye en la dinámica familiar y sus vínculos afectivos", sostuvo Kern en otro segmento de la entrevista radial.

Y concluyó resaltando que "debemos ser muy claros en cuanto a las consecuencias que tiene para una persona determinado comportamiento. Es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Por último, uno recomienda acudir a ayuda profesional. Estamos adecuando protocolos para poder retomar los encuentros presenciales con aquellas personas que necesitan ayuda".