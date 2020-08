"Me llama la atención que no se investigue la línea del narcotráfico"

La búsqueda de Facundo Astudillo Castro sigue sumando capítulos. Ahora, el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, mostró su malestar por los dichos en su contra y de sus funcionarios por parte de Leandro Aparicio, abogado de la querella, al que tildó de mentiroso. Y dijo también que le llama la atención "que no se investigue la línea del narcotráfico"

En diálogo con el periodista Germán Sasso, el jefe comunal afirmó que "quiero dejar claro que lo que más me importa es la aparición de Facundo, yo no estoy a favor ni en contra de nadie, solamente quiero que se haga justicia y si hay algún responsable que se haga cargo. Mi municipio puso da disposición toda la logística a las autoridades desde un primer momento".

"Me quiero centrar en los dichos de este abogado mediático -por Aparicio-, porque es un desfachatado, que trata de ensuciar a Dios y María santísima, pero todo tiene un límite. Cuando me atacan a mí o a un funcionario de esa manera por dos informes que el Municipio elevó de 'motu propio', cuando en realidad nadie nos había pedido nada", comentó.

Y agregó: "El informe de las tres lectoras de patentes del día 30 de abril son por las 24 horas, es decir más de 2 mil vehículos impresos por sistema. El día 14 hay otro pedido de forma urgente por parte de la Federal, solicitando un informe en la franja de 15 a 18 horas. Entonces obviamente que esos dos informes difieren, pero de ahí a decir que se tocó o que es falsificado es una locura total".

En esa misma línea, Bevilacqua consideró sospechoso que se ponga la lupa en el sistema de seguridad de su distrito, porque considera que se hizo una gran inversión en tecnología e infraestructura en los últimos años, que según sus palabras, ubican a su partido en un lugar de vanguardia.

"Nosotros comenzamos con un proceso de inversión muy importante en cámaras de seguridad, en lectoras de patentes, y hoy se quiere poner en tela de juicio. Hemos dicho en todo momento que vengan peritarlo que quieran si es necesario, pero nos pusimos a disposición el 24 de julio, antes de que surgiera todo esto", consideró.

Y volvió a cargar contra Aparicio. "Todos tenemos que seguir en la búsqueda de la verdad y el bien, pero eso no se hace con mentiras, tratando de imputar delitos a troche y moche. Vamos a seguir peleando contra todas las mafias y las drogas, pero a mí me interesa también saber por qué se centra la cuestión solamente en la desaparición forzada, se relacionan cuestiones que me llaman mucho la atención, y no se sigue la línea del narcotráfico".

"Evidentemente la lectora de patente incomoda porque hay un control permanente en un lugar que es central, es muy raro todo", aseveró.

Y respecto de la búsqueda del joven de Pedro Luro, señaló que "yo no se que pasó con Facundo, pero soy respetuoso de la justicia y creo que las autoridades competentes van a determinar lo ocurrido. Se tienen que caer las caretas, esta gente dice cualquier cosa en los medios. Voy a iniciar todas las acciones legales contra esta persona -Aparicio-, no le voy a dejar que diga cualquier cosa".

"Hay que dejar de lado la ideología y la política, yo no me chupo el dedo, acá hay mucho interés. Se suben al dolor de una madre, a una cuestión que es muy grave, para promocionarse, para tener pantalla. La búsqueda de la verdad y el bien no puede ser a cualquier costo", cerró.