"Sabía qué era La Escuelita, pero nunca fui", asegura el médico que va a juicio

Días atrás, el auxiliar fiscal Pablo Fermento --integrante de la Unidad Fiscal que interviene en los juicios por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca-- pidió elevar parcialmente a juicio al exoficial médico Humberto Adalberti y el exsuboficial enfermero Adalberto Bonini.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Adalberti se defendió de las acusaciones: "Todo lo que está escrito por Fiscalía es una mentira. Estuve en el Ejército hasta 1977. El que hacía ese trabajo era el doctor Jorge Streich. Como él se fue a internarse a Buenos Aires y luego murió, me tiraron el fardo. Siempre declaré, negué haber concurrido al lugar de detención, jamás atendía a nadie ni luché contra la subversión".

"Iniciaré un juicio por daño moral luego de que saliera esto a la palestra. Hace un año que estoy con arresto domiciliario. Nunca encontraron una prueba en mi contra. Todo comenzó de nuevo merced a una denuncia. El fiscal está totalmente equivocado de médico, de lugar. Es algo muy traído de los pelos", sostuvo el imputado, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y negó todos los cargos: "Son todas infamias. Yo estuve en el hospital de evacuación, que se encuentra en el V Cuerpo, lejos de 'La Escuelita'. Todos están buscando resarcimiento económico, pero yo digo que jamás he ido a ese lugar. En una oportunidad vi a una persona en una camilla y antes de subir los últimos dos escalones vi eso, di media vuelta y me fui. Volví al Comando y le presenté la baja a mi jefe".

"Yo no atendí nunca un parto. Soy cirujano plástico y la gente sabe qué clase de persona soy. Esto está todo preparado, con fines económicos. Jamás entré a 'La Escuelita', por eso mi bronca con esta gente que la va a terminar pagando. Nunca atendí a ninguna víctima de los militares, solo asistía a soldados y familiares, no vi detenidos. El que lo hacía era Streich que tenía la orden de arriba de ir al lugar de detención. Él me pedía remedios para curar a los internados, pero solo eso", resaltó en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, recalcó que "voy a presentar todas las pruebas en el juicio, tengo la conciencia limpia y puedo mirar a los ojos a todo el mundo. Sabía de la existencia de 'La Escuelita', como lo sabía todo el mundo. Era un lugar de detención. Me confirmaron el procesamiento luego de dictarme la falta de mérito, luego aparecieron los 'caranchos' y acá hay un montón de ellos".