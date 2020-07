Gay: "No está lejana la habilitación de los deportes individuales al aire libre"

El intendente Héctor Gay se mostró optimista respecto a una posible habilitación de los deportes al aire libre a partir del próximo mes de agosto y anticipó que en los próximos días enviará al Concejo Deliberante un sistema de fases para poder ir permitiendo actividades de manera paulatina.

"Resulta una contradicción en medio de esta flexibilización que se permita la apertura de bares y restaurantes y no se puedan habilitar algunas actividades deportivas. Si uno puede ir a comer o a tomar una cerveza con otra persona, también debería poder ir a pescar, por ejemplo. Pero es una determinación que no depende de nuestro gobierno, si no que la toma Provincia", declaró el jefe comunal, en comunicación con El Deportivo 24.

"Soy moderadamente optimista para que durante el transcurso del mes de agosto podamos ir habilitando las actividades deportivas individuales y al aire libre. Nosotros hemos propuesto una serie de fases, que serán dos o tal vez tres y que serán tratadas en el Concejo Deliberante", agregó.

Como ejemplos para una primera etapa, Gay citó al golf, tenis, padel, tiro, arquería, nauíutica, pesca, equitación, parapente, aeromodelismo, motocross, entrenamientos en el autódromo, bicicross, skate, colombófilo, pelota a paleta, patín, bowling, bochas, colombófilos, tenis de mesa.

Gay insistió en el concepto de que tenemos que acostrumbrarnos a convivir con esta enfermedad, porque la vacuna tal vez esté lista para el próximo año.

"El club de golf tiene 20 empleados y hoy en día esos puestos corren riesgo. Además, hay 12 profesores de tenis que no tienen trabajo desde marzo. Es gente que quiere trabajar y que no quiere un bolsón de alimentos o un IFE", explicó.

Con respecto a los deportes grupales, el intendente aseguró que a nivel naciona se está avanzando en una serie de protocolos para el retorno, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, varios equipos del fútbol argentino se están preparando para su participación con la Copa Libertadores y la Sudamericana.

"Este año probablemente se jugará será sin público. Hay que establecer los protocolos, reacomodando las instalaciones e ir volviendo a la normalidad", recalcó.

Por último, Gay resaltó que el sector más complicado para la reapertura serán los gimnasios, aunque mencionó algunas alternativas en el caso de que se permitan las actividades al aire libre. "La apertura de los gimnasios implica un riesgo. De todos modos, si logramos habilitar deportes individuales al aire libre, tal vez se pueda incluir alguna posibilidad de que los gimnasios trabajen al aire libre", completó.