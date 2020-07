Alberto Fernández sobre la deuda externa: "No podemos más que esto"

Este martes por la tarde el presidente Alberto Fernández habló en el Consejo de las Américas y lo hizo de forma virtual. El primer mandatario nacional hizo referencia a la contraoferta presentada por los bonistas luego de haber rechazado la propuesta de Gobierno.

"No nos pueden acusar de no haber sostenido siempre el diálogo y de no haber hecho siempre un esfuerzo enorme por encontrar la solución. Pero no podemos más que esto. No es un capricho, es sensatez", aseveró Fernández.

"No es una buena idea tomar créditos para pagar más de lo que ingresa", sostuvo al respecto, y agregó que recibió a un país "con respirador automático y la pandemia lo desenchufó".

El peronista hizo, de esta manera, una fuerte crítica al gobierno de Mauricio Macri y su política económica de tomar deuda. Sin embargo, dejó firme su postura de "sacar al país del default pero sin que el esfuerzo recaiga sobre sectores vulnerables".

"La pobreza que tiene hoy la Argentina debe rondar el 40% y hay que reducirla a través de la inversión y el empleo", manifestó en la misma videoconferencia.

El primer mandatario nacional remarcó que la intención de Argentina es cumplir con lo prometido y habló del año 2003 cuando cumplió con los bonistas al renegociar "aquel default".

El presidente aseguró que el país no va a mejorar la última oferta presentada a los acreedores. "No puede ser que cambiemos sobre la marcha cuando las normas están escritas y están para ser cumplidas", sostuvo.

De las conferencias del Consejo de las Américas ya participaron antes otros presidentes como el de Brasil, Chile, México, Panamá, Perú y Uruguay.