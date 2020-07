Un "diplomático" especial: Luis Alberti se abre paso en una serie condenada al éxito

La plataforma audiovisual Amazon Prime Video se viene con todo y arrasa con superproducciones de calidad internacional. En éste caso, con el inminente estreno de “El Candidato”, una serie de diez capítulos, que llega el 17 de julio con la fuerza de visibilizar situaciones de impacto.

Luis Alberti es uno de los actores que, con su impronta, trayectoria y talento, hace que la tira sea imperdible. Aborda el rol de “el diplomático” y asegura que su personaje será uno de los maleantes de la serie con una historia personal algo compleja.

Además de afirmar que en "El Candidato" no se hará una apología al delito, más bien se retrata de manera íntima y arriesgada, la red de poder en el que se relacionan la política y el crimen organizado.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Alberti expuso sus sensaciones respecto a las expectativas previas: "En esta superproducción abordaremos una temática muy actual para todo Latinoamérica y, precisamente, se sumerge especialmente en los nexos de la política y el crimen organizado. Y de qué manera eso influye en la vida de los ciudadanos".

"Se busca recrear la mirada de cualquier habitante de la ciudad de México. Busca crear una metáfora de todos los jóvenes que no tienen oportunidades y pierden sus valores y principios, viéndose obligados a formar parte del crimen organizado. Mi personaje en particular tiene una historia personal que no puedo adelantar", admitió el actor entre risas.

Sin embargo, anticipó: "La caracterización de 'el diplomático' me obligó a interpretar a una persona fría y sanguinaria. Tiene muy poco de su sobrenombre, es una suerte de ironía cómo se lo conoce. Con el gran sentido del humor ácido, creo que se puede llegar a ganar el corazón de los televidentes".

"Al leer el guión, me di cuenta que lo que necesitaba poner desde el lado de la personalidad fue aportar simplemente lo peor de mi, los impulsos más descarnados y un hambre de sobrevivir, donde el fin justifica los medios", concluyó el talentoso artista.