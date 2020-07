"Existe un relajamiento que se explica por el cansancio generalizado de la gente"

El titular de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, analizó esta mañana en LA BRÚJULA 24 la situación epideomiológica, en el marco del avance del coronavirus, particularmente en Bahía Blanca, donde se registra una escalada de casos en los últimos días.

"Desde la semana pasada hubo un crecimiento en cuanto a la cantidad de casos y en los últimos dos días el índice de contagios pareciera que empezó a caer lentamente. Esto va a seguir mejorando si la gente sigue tomando conciencia, evitando por sobre todas las cosas las reuniones sociales", sostuvo Núñez Fariña, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó: "Estamos cursando el momento más álgido de la enfermedad. No sé si es o no el pico. Tuvimos la posibilidad de tomarnos un tiempo para aprender y debemos ser responsables con la enfermedad. No hay vacuna, entonces lo más importante es el distanciamiento social y el uso del tapabocas".

"Lo que vi en las últimas dos semanas es un gran relajamiento. Se ha visto en redes sociales que hubo encuentros familiares y en la calle mucha gente dejó de usar barbijo. Entiendo que debe haber un cansancio generalizado, pero estamos todos agotados y el problema es que cuando uno se relaja, la enfermedad ataca", resaltó el funcionario, en otro segmento de la entrevista radial.

En esa misma dirección, aclaró que "inicialmente se pensó que esto no era tan grave como parecía y se llegó a un buen estadío porque se cumplió con todas las medidas. Ante esa flexibilización que hizo mucha gente, se produjo este escenario. Es importante volver a las fuentes y protegerse uno para cuidar a los demás".

"Si bien soy odontólogo, pienso que más allá del colapso o no de los hospitales, es fundamental hacer caso a lo que las autoridades sanitarias nos dicen. Si mantenemos ese comportamiento, evitaremos ir una guardia. Estamos en una fecha donde aparecen las enfermedades respiratorias", agregó.

Por último, con relación a las políticas que se vienen implementando, resaltó: "Para aumentar los testeos, se necesita de camas hospitalarias o extrahospitalarias. Con esta caída de fase espero que todos reflexionemos. Ahora viene el Día del Amigo y a uno le gustaría estar con los suyos, sin embargo no se va a poder hacer en este contexto de pandemia".