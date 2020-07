"La cuarentena es una buena herramienta, pero va perdiendo efectividad"

El secretario de Gobierno del municipio, Adrián Jouglard, evaluó en LA BRÚJULA 24 la situación epidemiológica de Bahía Blanca, horas antes de retroceder a la Fase 3 de la cuarentena, intentando frenar el ritmo de contagios que se vienen registrando en los últimos días, con varios brotes abiertos y la circulación comunitaria del coronavirus.

"A la mayoría de la gente le afectará el cambio en cuanto al esparcimiento. Desde mañana no estarán permitidas las caminatas, ni la salir a correr, ni los paseos en bicicleta. Hay que entender la diferencia entre aislamiento y el distanciamiento social. Sobre este último ítem, la Provincia engloba las Fases 3, 4 y 5 y la ciudad está incluida en una de ellas", enfatizó Jouglard, en el programa "Tal Cual Es".

Consultado respecto a la legislación que marca un criterio distinto entre las actividades, el funcionario admitió: "No tengo la respuesta sobre la diferencia entre poder ingresar a un kiosco o un supermercado y la de entrar a un local de venta de indumentaria y calzado".

Incluso, fue aún más allá: "La cuarentena es una buena herramienta epidemiológica para evitar que se produzcan contagios. Uno no puede permanecer para siempre en aislamiento, porque después de un tiempo prudencial la gente ya no se queda en la casa. Eso hace que se pierda la efectividad de la medida, porque hay un sector de la economía que queda frenada y otra franja de la población que no permanece en el domicilio".

"Lo que se busca es disminuir la cantidad de contagios. Estamos teniendo muchos brotes con gente de Polícia, del servicio sanitario, que no podrían evitarse por más que estemos en Fase 1. Impactan en personas que se desempeñan en tareas de servicio esencial", explicó Jouglard.

Sobre la presencia del municipio en la periferia, el secretario de Gobierno resaltó que "estamos haciendo hisopados en los barrios. La Municipalidad tiene seis centros respiratorios cuando el vecino tiene alguna duda o síntomas compatibles con coronavirus. Incluso se ha testeado a los contactos estrechos que dieron positivo".

"El viernes termina esta fase del decreto nacional y provincial. En principio, esta Fase 3 en Bahía continuaría hasta el próximo lunes incluido", finalizó.