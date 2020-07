La mamá de Facundo le apuntó a Berni: "Que su policía me entregue a mi hijo"

A más de 70 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, el joven que fue visto por última vez cuando viajaba desde Pedro Luro a Bahía Blanca, su madre acusó al ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni de entorpecer en la causa.

"Necesitaba que Berni aparte a su gente de la causa. Lo único que le pido es que no entorpezca porque lo escuché decir que el accionar de la fuerza estuvo bien, que no ve falencias, pero mi hijo sigue sin aparecer. Ojalá su policía entregue a mi hijo o que me digan dónde lo descartaron", aseguró Cristina Castro en diálogo con Futurock.

El joven desapareció el pasado 30 de abril, cuando se dirigía a Bahía Blanca. Sin embargo, según su madre nunca llegó. Testigos indicaron haber visto el momento en que lo subieron a un patrullero. Después, no se supo más del joven y la familia exige su aparición. Hoy , La Brújula 24 te mostró en forma exclusiva la foto del momento en que el joven fue demorado en la vecina localidad.

"Berni dice que esta gente (por los efectivos) accedió voluntariamente a entregar sus teléfonos, pero hace 15 días que habíamos pedido que los secuestren, no era difícil pensar que si no los entregaban los iban a secuestrar", se quejó la madre de Facundo.

La mujer insistió en que la Bonaerense "se ensañó" con su hijo, aunque resaltó que lo único que quiere es encontrarlo: "Qué me digan dónde está, después nos ocupamos de las responsabilidades".

Además de los handies del personal policial, el fiscal Santiago Ulpiano Martínez pidió la requisa del móvil 23360 de la Bonaerense. Se trata de la camioneta doble cabina, señalada por testigos como el vehículo al que Facundo se subió alrededor de las 15.30 de aquel día. Poco y nada se sabe qué pasó con él después de ese instante.

(Fuentes: TN y LB24)