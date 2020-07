Dos equipos pusieron los ojos sobre el bahiense Germán Pezzella

Arrancó el mercado de pases en Europa. Los equipos comienzan a mover fichas para reforzar sus planteles de cara a la próxima temporada, pese a que se siguen jugando partidos de la 19-20, y el defensor bahiense Germán Pezzella​ aparece en carpeta de varios clubes grandes del continente.

En los últimos días, se dio a conocer que el Valencia estaba interesado en hacerse con los servicios del jugador de la Selección Argentina para reemplazar a Ezequiel Garay, que se fue libre y en malos términos del equipo español.

"Con el Valencia hay una línea directa continua. Están interesados, así como algunos clubes ingleses que no puedo nombrar. Ahora, sin embargo, el jugador está centrado en su final de temporada con la Fiorentina", aseguró Martin Guastadisegno, representante del futbolista, en declaraciones que recoge Tuttomercato. Sin embargo, no es el único. Ahora se suma un club italiano que también puso la mirada sobre el ex River​.

Se trata del Napoli. El equipo de Gennaro Gattuso​ ya prevé la salida del central Kalidou Koulibaly, senegalés de 29 años de gran desempeño y que estuvo en la pre nómina del Balón de Oro la pasada campaña, y ve en Pezzella un candidato firme para relevarlo en la zaga.

El futbolista había llegado a la Fiorentina en 2017 proveniente del Betis​ por 10 millones de euros. Esta temporada se convirtió en el capitán del equipo y lleva marcados tres goles en 27 partidos. ¿Se muda o se queda?

(Fuente: Olé)