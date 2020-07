Wolff apunta contra Cristina y afirma: "La libertad de prensa no se negocia"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, apuntó contra el kirchnerismo, en el marco de la causa judicial sobre el supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri (donde sería imputado el periodista Luis Majul), y luego de disparar con munición gruesa contra Cristina Fernández de Kirchner, aseguró: "La libertad de prensa no se negocia".

"Estamos viendo una película que se venía promoviendo en los principales cines. No escondieron nada, Cristina Kirchner puso de jefe de Gabinete a Alberto Fernández. Esto lo dije desde siempre. Un tuitero lo resumió muy bien: "si la guerra de Troya hubiera sido en argentina, el caballo podría haber sido transparente", se despachó el legislador macrista, en LA BRÚJULA 24.

Y citó a un periodista, respecto a las encendidas críticas al gobierno actual: "Lanata ayer decía algo que humildemente yo había mencionado. Qué puede salir bien de una alianza de un Presidente que le dijo cínica, delirante y patética a la vicepresidenta que lo puso en ese lugar. Y hasta en una columna dijo por qué había sido cómplice del atentado a la AMIA y en otro artículo que se titula 'Algo habrá hecho' denunciando que el kirchnerismo perseguía igual que a lo que ocurría en 1976"."Cuando un periodista se atreve a hacer una pregunta, el tipo (Alberto Fernández) se pone nervioso. A mi me encanta que el periodismo pregunte. Jamás le consulté a un comunicador qué me iba a consultar y menos pacté los temas a abordar en una entrevista. El día que eso ocurra me retiro de la política. La libertad debe primar ante todo".

Juez Villena, hasta hoy tenía a su cargo la causa por espionaje ilegal.

"Me es difícil entender cómo piensa Cristina. Tiene un claro desprecio por las instituciones, una clara sed de venganza. A ella no le alcanza con garantizar la impunidad de ella y sus hijos. La última vez que compareció ante los jueces dijo 'la historia a mi me absolvió'. Fue aún más allá de lo que hizo en su momento Fidel Castro. Hoy, necesita que la historia la aplauda. Una parte importantísima de la sociedad no tenemos dudas de que fue parte de una asociación ilícita para saquear al Estado. Se enriqueció de manera escandalosa, se quedó con una provincia entera como Santa Cruz".

"Gran parte de la sociedad argentina está condenada, hay un sector que la idolatra y otro que sabe cuáles fueron sus intenciones", resaltó Wolff, en su charla con el periodista Germán Sasso.

En esa misma dirección, enfatizó: "Soy querellante en la causa, yo fui espiado. A diferencia del kirchnerismo, quiero saber quién me mandó a espiar donde se sabía quién lo había hecho. En la casa de Cristina hay escuchas de Duhalde con Miguel Ángel Toma, de empresarios, una carpeta de Arroyo Salgado".

"Vos no podés luchar contra los ilícitos cometiendo ilícitos, sino sos un delincuente. Ayer, Leopoldo Moreau hablaba con total liviandad, siendo Presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia daba como un hecho la denuncia. Eso está prohibido por la Ley. Es mucho más grave que el hecho de que alguien me haya espiado a mi. Ese delito que está cometiendo lo hace desde una institución formal de la República. Al ciudadano debemos garantizar el debido proceso para que no exista un déspota que condene o no a su gusto".

"Con un informe de primera instancia y un título en el programa de Gustavo Silvestre, ya me condenan cuando la causa recién estaba arrancando. Si hay alguien que durante mi gobierno cometió un ilícito, lo denuncio para que se defienda. Es de locos pensar que Macri me haya espiado. Mi carpeta tenía datos sobre dónde vivía. Por qué el ex presidente me seguiría si soy un hombre de su espacio, tiene mi teléfono y vivo a 20 cuadras de su casa", añadió.

Por último, Wolff manifestó de manera tajante: "No me espiaban para saber con quién hablaba. En mi caso, no tiene sentido. No es por el simple hecho por defender a Macri, por encima de todo está mi familia. Ayer llamé a Nieto (secretario del ex presidente) está tranquilo, pero angustiado porque afirma que es inocente. Al secretario de Cristina Fernández le encontraron 130 millones de dólares en propiedades en Miami, el jardinero andaba en helicóptero y su chofer quiso comprar Telefé. Si alguien de mi gobierno cometió un delito, podrá defenderse y luego será o no condenado. Voy a defender al periodismo desde el Artículo 14 de la Constitución, sea Majul o bien otro. La libertad no se negocia".