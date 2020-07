Le robaron sus perritas y ofrece su auto como recompensa

Jazmín está desesperada. El llanto casi no la deja hablar. Y lamentablemente, tiene motivos de sobra, porque hace algunos días le robaron tres perritas que, según ella misma explicó, "son el sostén de mi hijo que tiene autismo".

En diálogo con LA BRÚJULA 24, la mujer que reside en Villa Aeropuerto, dijo que sus mascotas responden a los nombre de Pichi, Marli y Cuky. Y relató que ofrece su automóvil, lo único de valor que tiene, para recuperarlas.

"Lo único que tenía era mis tres perritas, si se hubiesen llevado algo material no pasaba nada. Son acompañamiento y el apoyo de mi hijo Owen, que tiene autismo. Ellas duermen con el nene, que ahora está muy mal", aseveró.

Y agregó: "Ayer lloraba mucho, hace dos noches ya que no puede dormir. Lo único que tenemos es el auto que usamos para llevar a terapia a mi hijo, pero no me importa, quiero a mis perras de vuelta en mi casa. Mi hijo las necesita".

Por cualquier tipo de información el celular de contacto es 291 4356841.