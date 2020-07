La soltería que es éxito en televisión

El actor Octavio Hinojosa da vida al personaje de Gonzalo en la serie "Como Sobrevivir Soltero" de Amazon Prime Video. Gonzalo es el playboy del grupo, para ligar no hay nadie mejor que él y siempre tiene una conquista nueva. Sus relaciones en el ámbito sentimental nunca maduran ni llegan a noviazgo porque él lo único que busca es divertirse, sin embargo es el amigo más fiel. Es el primero en defender a cualquier miembro del grupo de amigos si tienen un problema y es muy selectivo cuando alguien intenta entrar al círculo cerrado de sus amigos.

"Como Sobrevivir Soltero" tiene un tono de comedia que jamás se ha visto en México", comenta el actor Octavio Hinojosa. La serie acaba de estrenarse a través de una plataforma streaming que cada vez logra más adeptos, en especial en Argentina.

Octavio también participó en la obra de teatro Seminar en enero de este año, así como también ha participado en la novela de TV Azteca "La Fiscal de Hierro" en el año 2017 y en la serie biográfica "Su nombre era Dolores: La Jenni que yo conocí" en el mismo año.

En diálogo exclusivo con LA BRÚJULA 24, el talentoso artista explicó la felicidad por los mensajes que empezó a recibir desde todo el mundo luego del lanzamiento de la serie: "Es increíble la penetración que tiene esta historia".

Consultado por el periodista Fernando Quiroga sobre qué tienen en común él y su personaje "Siempre fui muy ñoño, me costó acercarme a las mujeres y para hacerlo tenía que emborracharme. Y veía a mis amigos salir con sus conquistas. Ahora estoy casado y si bien no es celosa porque entiende mi oficio, nunca la falta la ex novia que manda algún mensajito después de ver la serie".

"Fue raro cómo me vinculé con la actuación. En este proyecto en particular me ayudaron mucho los directores, entre ellos el argentino Ariel Winograd que ha sido encantador conmigo. Todos disfrutamos mucho de trabajar con él", enfatizó Hinojosa en otro segmento de la entrevista radial.

Y agregó: "En la tira somos un grupo de amigos que buscan adaptarse a la forma moderna de relacionarnos. Somos parte de una generación que quedó a mitad de camino. No busca dar un mensaje en el que la única fórmula de la felicidad sea estando en pareja. Los televidentes se identifican con los personajes, esa es nuestra principal emoción".