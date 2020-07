Fabián Cubero denunció penalmente a Nicole Neumann

Un nuevo capítulo para una guerra que parece no tener fin. Fabián Cubero y Nicole Neumann otra vez son noticia por cuestiones que nada tienen que ver con sus profesiones. El ex futbolista de Vélez denunció penalmente a la modelo en una comisaría del Talar de Pacheco luego de que ella no le permitiera ver a sus hijas.

Según trascendió, Nicole no quiso que las hijas que tienen en común con “Poroto” -Sienna, Allegra e Indiana- festejaran junto a su padre el cumpleaños de una de ellas.

“Le correspondía en el día de hoy tener a sus hijas Fabián Cubero para llevárselas a su casa y pasar el cumple de Sienna que es mañana”, precisó Andrea Taboada en el programa “Los Ángeles a la mañana” (Canal 13).

Como Neumann se encontraba trabajando, Cubero se contactó con la empleada que trabaja cuidando a sus hijas para avisarle que pasaría por ellas. Sin embargo, la respuesta fue negativa y ardió Troya.

Por si fuera poco, el conductor de LAM, Ángel De Brito, develó que Nicole le pidió a Mica Viciconte, actual pareja de Cubero, y a su ex marido que se realicen un hisopado por Covid-19 debido a que ella está trabajando.

Frente a esto, tanto él como su novia, redoblaron la apuesta y le pidieron lo mismo a Nicole, quien también cumple con obligaciones laborales fuera de su domicilio.