La columna de la Ubfal: Cubero le reclama a Nicole una millonaria suma

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal dio un pantallazo de las principales novedades del mundo de la farándula, dentro de su habitual columna en el programa “Hora Pico”.

“Sigue el drama entre Cubero y Nicole. Ahora el que demanda es él, dice que ella le debe más de 20 mil dólares y que tiene que ver con la venta de un departamento en común. También habla de los gastos que el ex futbolista abonó de un negocio que tenían en conjunto. Se verá qué dicen los abogados de la modelo, porque Fabián paga la obra social y la escuela de las hijas. Ya no tienen gastos de niñera porque él cuida a las chicas desde que se retiró del deporte. La Justicia es muy lenta y no avanza con las causas”.

“Ayer se entregaron premios por doquier. Por un lado fue el Martín Fierro Latino, lo de Miami fue un despropósito porque para ver a Susana Giménez, Zaira Nara y ‘La China’ Suárez se podría hacer acá en la esquina. Quisieron probar y no salió. La ceremonia la van a pasar el jueves. Paralelamente y mucho mejor organizados fueron los Ace, donde ganaron las obras Tootsie, La Última Sesión de Freud, Matilda, entre otras propuestas- Y se dieron las estatuillas de Los Más Clickeados donde emocionó el testimonio del hijo de Wanda Nara de 15 años quien destacó a su mamá por su lucha diaria”.

“Ayer debutó Escape Perfecto y fue lo más visto del día, pese a que bajaron los números en un día de mucho calor. Estuvieron contentos Iván De Pineda y ‘China’ Ansa, quienes están a cargo de la conducción. Hoy es el final de Got Talent, un programa que se estiró demasiado para servir de puente hasta la llegada de Gran Hermano. La gente decide quién gana en el reality que termina esta noche”.