"No hay internos aislados", confirmó el director de la cárcel de Villa Floresta

Sergio Recovsky, flamante titular de la Unidad Penitenciaria N° 4 de Villa Floresta brindó esta tarde un completo panorama respecto a la situación de la cárcel bahiense, luego de que un oficial del Servicio Penitenciario diera positivo en coronavirus

Según mencionó Recovsky, en su diálogo con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24, el agente, oriundo de Pringles, se encuentra en buen estado, cumpliendo el aislamiento en su casa, junto a su familia.

"Trabajó jueves y viernes en la Unidad. El domingo se sintió mal y el lunes dio positivo. Según nos comentó tuvo fiebre y algunos dolores extraños en el cuerpo", manifestó Recovsky.

El director de la cárcel aseguró que hay 49 trabajadores aislados, pero que por el momento no hubo necesidad de aislar a ningún interno. "Salud penitenciaria determinó que no había necesidad de aislar a ningún interno. En la charla que tuvimos hoy, ellos plantearon su preocupación, pero la realidad es que no hubo necesidad, porque esta persona no tiene contacto con ellos. Nosotros le explicamos cómo está preparado el sistema para actuar en el supuesto caso de que aparezca un positivo", dijo.

"Los pacientes de riesgo entre los internos están aislados. Son un grupo de 70 personas con las que hoy conversamos. En el caso de que alguno presente síntomas, lo atenderemos rápidamente como corresponde. Como no tenemos respirador, en el caso de que sea necesario, será trasladado rápidamente a una unidad externa a la Unidad Penitenciaria. De todos modos, tenemos un espacio en sanidad destinado para aislar a algún paciente que tenga sintomatología leve", completó.

Los 49 trabajadores permanecerán aislados durante 14 días, aunque esto no afectará el normal funcionamiento de la Unidad Penitenciaria.