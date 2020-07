Con protocolos más estrictos, reabre el Hiper de la Cooperativa

El gerente de supermercados de la Cooperativa Obrera, Mariano Glas, confirmó que el próximo lunes 6 de julio, a las 8, volverá a abrir al público el Hipermercado de calle Aguado, donde se registró un brote de contagios de coronavirus.

Ayer, los empleados que estuvieron aislados pero que no dieron positivo en su análisis de COVID-19, cumplieron con los 14 días de aislamiento preventivo y obligatorio, por lo que se encuentran en condiciones de retornar a sus puestos de trabajo. En total fueron 12 casos, contando los 7 empleados y los casos externos.

"Lo que sucedió lo tomamos como un aprendizaje. Entedíamos que estábamos haciendo el 99,99% de las cosas de acuerdo a los consejos de los epidemiólogos, pero tal vez el porcentaje era menor", dijo Glas en contacto con el programa Nunca es tarde de LA BRÚJULA 24.

En las últimas horas, la gerencia del supermercado se reunió con autoridades municipales y con la Asociación Empleados de Comercio para acordar nuevas medidas de prevención para evitar contagios.

"Realizaremos una sectorización del hipermercado para minimizar la circulación y el intercambio cercano. No son medidas nuevas, si no que intensificaremos algunas que ya habíamos puesto en marcha. Si no hubieramos tomado medidas, en lugar de 7 contagios hubiéramos tenido muchos más", agregó Glas.

Algunas de las medidas que se tomarán serán agrandar los espacios en los merenderos y habrá más baños para el personal. Además, habrá distintos ingresos habilitados para el personal.

"También habrá cambios para los usuarios. Mejoraremos la circulación y delimitaremos un lugar de ingreso y un lugar de egreso. Además, continuarán las tomas de temperatura, la limpieza de veredas con lavandina, habrá alcohol en gel para los manillares de los changuitos y reforzaremos la comuicación para el público", dijo.

Glas reiteró la recomendación de que vayan de uno a comprar y que no tomen la ida al supermercado como un paseo.

Algunos de los empleados volverán a su actividad mañana, con el objetivo de dejar la mencionada sucursal lista para su reapertura. Sin embargo, el regreso del público se dará recién el lunes.

El primer caso detectado en el Hiper de calle Aguado surgió el pasado 16 de junio y unas horas más tarde, la sucursal N° 28 fue cerrada.