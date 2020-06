Miguel Ángel Cherutti, Pachu Peña y Belén Francese tienen coronavirus

La semana pasada, Lizy Tagliani confirmó que tenía coronavirus luego de que uno de sus productores diera positivo. Por este motivo, todos los famosos que fueron invitados en los últimos días tuvieron que realizarse un hisopado. Miguel Ángel Cheruti, Pachu Peña y Belén Francese fueron los primeros en dar positivo en Covid-19.

"El Precio Justo" se emitía en Telefe durante la cuarentena y, aunque debía cumplir con los protocolos de prevención para evitar el contagio, se convirtió en un epicentro de contagio comunitario. Lizy Tagliani, algunos integrantes de su staff y el equipo técnico del ciclo padecen la enfermedad, y los casos siguen creciendo.

“Estoy en el búnker de mi casa, en un lugar apartado, en la cueva mía de planta baja donde hago ensayos. En todos estos meses me estaba cuidando tremendamente, por lo que shockea tener que hacer un aislamiento estricto”, había dicho Cheruti en una entrevista.

“Grabé el sábado de la semana anterior. Me llamaron el martes pasado diciendo que habían detectado un caso de alguien del control. Cuando saltó lo de Lizy, me llamaron para avisarme que me iban a hacer el hisopado. Gracias a Dios estoy bien, sin síntomas, esperando el resultado”, comentó al portal InfoCañuelas sobre su experiencia.

Ya son 16 los contagiados tras participar en el programa, con Cherutti, Peña y Francese como los últimos confirmados, aunque se podrían esperar más.

"Estoy shockeado. Ahora tengo que esperar cinco días, soy asintomático. Ahora hay que hisopar a mi mujer y a Santino. Estoy aislado en otro lugar", expresó con sorpresa en "Informados de todo" Miguel Ángel.

Fuente: Diario Show