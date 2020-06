Javier Calamaro: "Me pegó muy bien el encierro"

Su voz inconfundible no le permitió misterio a la nota. En diálogo con el programa "Nunca es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1, Javier Calamaro hizo un repaso de su carrera y sus distintas ramas artísticas.

En el arranque, y hablando puntualmente de su registro vocal, aseguró que "me gustó mucho esto de mostrar más los límites. Mostrar hasta donde llego para abajo, para arriba, y los matices". De igual manera aclaró que "yo me presento como artista, porque cantante es solo el que canta. Yo escribo más de lo que canto.

Sobre la experiencia de cantar en el Aconcagua, Calamaro fue muy gráfico. "Facundo Arana me dijo; vos sos cantante, no deportista. escalar no es cualquier cosa. Así que me puse a entrenar. Escalé 30 montañas. Me hice montañista y así pude cantar ahí arriba".

En tanto que sobre su incursión en la televisión, Javier contó que "el programa es bastante difícil de hacer. Necesitamos dos meses de producción y post producción. En cámara salíamos tres o cuatro, pero lo que está detrás de esos 50 minutos de aire son dos meses de trabajo. Nos quedaron 20 provincias por hacer para este año, pero justo cuando íbamos a empezar a viajar de nuevo, pasó la pandemia y paró todo".

Por último, y sobre el encierro necesario a raíz de la cuarentena, el músico aseguró que "a mi me pegó muy bien el encierro. De entrada sentí que la naturaleza estaba ganando y había menos ruido, menos polución, menos mala onda y eso me incentivó el costado creativo. Me puse a grabar audios, a grabar videos y terminar canciones que tenía a la mitad".