Descartan un regreso a fase 1

El presidente Alberto Fernández descartó el regreso a la fase 1 de cuarentena porque existe un “problema sociológico”. “No lo resistiríamos”, esbozó.

No obstante, confirmó que continuarán vigentes las restricciones y apuntó contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires luego que el gobierno porteño reconociera que analiza cerrar las escuelas: “Me criticaron, me llevaron a la Corte y le hicieron decir a la Corte que lo que ellos querían…¿Y quién tenía razón?”.

Por primera vez en mucho tiempo, el gobierno porteño aseguró que evalúa una medida drástica para frenar el nivel de contagios. Esa decisión podría incluir el cierre de colegios, una bandera sanitaria y política de la gestión de Rodríguez Larreta.

Este martes, en una entrevista con el periodista Gustavo Silvestre en radio 10, el Presidente lamentó que el mandatario porteño y otros gobernadores provinciales que en las últimas días pidieron medidas más fuertes hayan perdido tanto tiempo.

“Yo siempre le pregunto a Horacio, si en el colegio no hay contagios, si en los bares no hay contagios, si en los bares no hay contagios y si en los cines no hay contagios, ¿dónde se contagia la gente?”, recordó.

“En Francia salí a caminar a las 11 de la mañana hasta la torre Eiffel para distraerme un rato. Habremos caminado 20, 25 cuadras y no encontró un bar para tomar un café. Yo lo que les pido a todos es que entendamos por lo que estamos pasando y nos gamos cargo”, declaró.

Y continuó: “Esta mayor cantidad de casos es el resultado de decir que la vida siga como si no pasara nada. Está pasando en la Argentina un problema muy serio, que es la pandemia, un virus que nos mata y nos contagia”.

El próximo viernes 21 de mayo vence el decreto con las restricciones vigentes y el Presidente convocará a gobernadores para evaluar la situación. Ayer, hubo más de 28 mil casos en todo el país, una de las cifras más altas desde que comenzó la pandemia.

