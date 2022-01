Allanaron su casa por los atentados y ella se defiende: “No tengo nada que ver”

Analía Consoli es la mujer cuya vivienda fue allanada en las últimas horas a raíz de un audio viralizado por WhatsApp –sería de su autoría– en el que instó a hacer un escrache en la casa del director de la Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña. Pero ella dice que no tiene nada que ver.

Es importante destacar que el operativo dispuesto por las fuerzas de seguridad en su casa, la cual está ubicada en calle D’Orbigny al 4600, se hizo para recabar elementos en el marco de la investigación por el atentado que sufrió el funcionario el pasado sábado.

Esta mañana, el móvil de La Brújula 24 dialogó con la mujer para darle un derecho a réplica. Y la protagonista, lejos de querer hacerlo públicamente, se limitó a negar las versiones que la señalan como la autora del audio.

“No quiero hacer declaraciones, ayer se fueron a las 11 de la noche de mi casa. Ahora me voy a ver a mis abogados y después a Maximiliano -Fariña-. También al Intendente. Me mostraron un escrito que habla de no se qué carajo Seineldín y de los antivacunas”, expuso.

Y agregó: “Yo fui a dos marchas, es verdad, pero cuando vi algo de una organización con escudos y banderas y me fui al carajo. Ni siquiera se dónde vive Fariña, yo soy referente social. Todas mis comunicaciones con él o Alimenti son por alguien que puede necesitar algún tratamiento, pero nada más”.

“Otra cosa que me revienta y que me tiene al borde de un ataque de pánico es que ayer me dijeron que esto no iba a salir en ningún lado, que están investigando a más gente. No tenemos nada que ver, 19 milicos tenía acá en mi casa. En mi puta vida tuvimos un quilombo”, aseveró con indignación.

Cabe recordar que en el caso interviene la Fiscal Leila Scavarda, quien con instructores de la Fiscalía Provincial trabajan para avanzar en la investigación.

El juez de Garantías Guillermo Mercuri ordenó allanar la vivienda de Consoli para secuestrar el teléfono desde donde se habría enviado el mensaje y determinar si tiene que ver con el atentado contra Núñez Fariña o con alguno de los que han ocurrido en los últimos meses.

“Gente, hay algo que tenemos que grabarnos: somos pueblo soberano, ellos no existen sin nosotros. Por consiguiente, tenemos que hacer valer nuestros derechos y si es necesario vamos a pegar el preámbulo de la Constitución Argentina en la luneta del auto para que lo tengan presente y se lo vamos a pegar en la puerta de las casas de ellos”, decía Consoli en el audio que dura un minuto y doce segundos.

Además, la interlocutora propone que “otra de las cosas que podemos hacer es un escrache en la puerta de la casa al Jefe de Zona sanitaria que es el que está apurando a la gente y apretando a la gente (…)”. Luego se quejó de que, según ella, Núñez Fariña había dicho que se iba a aplicar una multa de 500 mil pesos a los comercios que abrieran el 24 de diciembre.

Por la mención que hace a la fecha del 24 de diciembre, el mensaje sería de los días previos a la Navidad, un par de semanas antes del atentado contra el funcionario. La DDI trabajó en el allanamiento.

Este lunes, durante su visita a Bahía Blanca, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, afirmó que van a pedir que los cuatro atentados que se registraron en esta ciudad en pocos meses, pasen a ser investigados por la Justicia Federal.