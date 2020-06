Cómo será la ayuda del Estado para que las empresas puedan pagar los salarios de junio

El Gobierno oficializó hoy de qué manera continuará el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), mediante el cual el Estado ayuda a las empresas a pagar los salarios de sus trabajadores. Fue al término del encuentro de los ministros del gabinete económico, que realizó esta mañana en el Salón Mujeres de la Casa Rosada.

“Se oficializarán las medidas de contención de esta etapa. El ATP 3 será para pagar hasta dos sueldos mínimos en AMBA, Resistencia, y en los sectores críticos. Y para el resto del país y empresas, la ayuda será de hasta un salario mínimo”, habían dicho fuentes oficiales antes del inicio de la reunión. Y así fue finalmente informado. En las zonas del interior del país donde hay mayor flexibilización, el subsidio será menor y sólo podrán acceder las firmas con hasta 800 trabajadores. El salario mínimo vital y móvil actualmente asciende a 16.875 pesos.

Estos nuevos criterios de selección de los beneficiarios ya había sido adelantada por fuentes del Gobierno la semana pasada, al término del encuentro de gabinete. En esa oportunidad, ya se había informado que habría dos criterios para definir cuál será el monto de la ayuda: si el sector es crítico o no, y si la firma se encuentra en una zona donde todavía rige el aislamiento (ASPO) o en un lugar donde hay distanciamiento social (DISPO).

Participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la vicejefa, Cecilia Todesca; los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Trabajo, Claudio Moroni; así como también los titulares del Banco Central, Miguel Pesce, y de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Los ministros también definieron la continuidad de los créditos a tasa 0% para monotributistas y autónomos, por lo menos hasta fin de julio, informaron desde el Gobierno, al término del encuentro.

El equipo económico también analiza cómo será la línea de créditos Pyme Plus 2 a una tasa del 24%

Ya con los detalles de cómo será el nuevo ATP, la AFIP informará en los próximos días para que las empresas puedan comenzar a inscribirse, como lo hicieron durante los últimos dos meses. Y el pago se le acreditará a cada trabajador durante los primeros diez días de julio.

Para las empresas que recibirán menos subsidio, el Gobierno anunciará en breve el relanzamiento de los créditos al 24% anual, línea que tendrá el nombre de Pyme Plus 2. Estos préstamos arrancaron en abril con muchísimas dificultades, pero con el trabajo conjunto del BCRA, Producción y los bancos, cada vez más pequeñas y medianas empresas pudieron acceder al financiamiento. Aunque hubo pymes que, aún así, no lograron obtener los créditos.

Con el nuevo programa, dijeron fuentes oficiales, el Gobierno obligará a los bancos a otorgar financiamiento al 24% para todas las pymes, tengan o no historia crediticia. Según trascendió, los funcionarios están pensando en un monto total que podría oscilar entre una nómina salarial completa - que alcanza los $ 358.000 millones- y una nómina y media. Pero todavía no está definido el monto total porque, según precisaron las fuentes consultadas, no todas las empresas pagan los salarios a través del banco y muchas no tienen toda su nómina bancarizada.

Con respecto a la ayuda que reclamaron los empresarios para el pago del medio aguinaldo, el Gobierno ya definió que no habrá ATP para esta obligación y que si hay intenciones de abonarlo en cuotas, debería resolverse entre cada sector y su sindicato. El comité ejecutivo de la UIA le pidió a Moroni y a Kulfas que desde el Estado se avale, mediante un decreto de necesidad y urgencia, el pago del aguinaldo en tres cuotas, pero todavía no hubo respuesta oficial.

La evolución de la segunda etapa del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y si hay posibilidad de que haya una tercera también está siendo discutido en el Gobierno. Hasta la semana pasada, la ANSeS estaba abocada a cumplir con el segundo pago de los $ 10.000 para los beneficiarios ya registrados por cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y continuaría, a partir de los próximos días, con los que tienen cuenta bancaria.

