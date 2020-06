"Si bien deberíamos seguir en fase 5, podríamos suspender alguna actividad"

El intendente del partido de Coronel Rosales, Mariano Uset, analizó esta mañana en LA BRÚJULA 24 la situación de su distrito que ayer anunció que pasaba a fase 5 y, horas más tarde, se conoció el caso positivo de coronavirus en un vigilador del hipermercado de la Cooperativa Obrera que reside en Punta Alta.

Con relación a si algo cambia en la realidad de su ciudad, Uset aclaró que "en principio veremos cómo evoluciona esta situación. El decreto provincial que establece el sistema de fases porque definió 21 días sin casos autóctonos para ingresar o mantenerse en fase 5. Este sería un caso importado pero nuestra mayor preocupación es otra porque debemos profundizar el rastreo del origen epidemiológico. Más allá de si corresponde volver o no fase 4, estamos analizando si suspendemos alguna actividad que habíamos habilitado".

"Hoy estamos siguiendo a los más de 100 contactos estrechos de los ocho vigiladores. Aún estando sin casos como hasta anoche, uno pide ser precavido en la cuestión de los cuidados, la profilaxis personal y el distanciamiento social. Sino siempre evaluamos hacia atrás. Cuando me entero que hoy sucede algo me doy cuenta de lo que hice hasta hace una semana atrás y mientras el caso no existe parece una tontería tener que cargar con un tapabocas o perderme un mate o una juntada con amigos", destacó el jefe comunal, en el programa "Hoy También".

En otro segmento de la entrevista radial, siguió con su alocución, mascando bronca por el posible derrame que puede ocasionar este positivo de COVID-19: "Más de uno está haciendo memoria para saber si cuando estuvo con determinada persona, se cuidó o no y para ellos habrá sido una noche larga al momento de conciliar el sueño. Hay una enorme mayoría de adeptos a cuidarse, pero hay un grupo de rebeldes sin causa que, tal como ocurre a nivel mundial, basta que le hagamos una sugerencia, se sacan una boca con el rostro descubierto".

"Desde el principio vimos la realidad de la gente que se moviliza desde Punta Alta a Bahía Blanca y viceversa. Esto lo conversamos con Héctor, es algo inmodificable porque gran parte de las personas se desplaza de una ciudad a otra. Cada vez que fuimos restrictivos en los accesos, notamos que hay muchos trabajadores esenciales a los que no les podemos impedir el ingreso o egreso. El tema es que si uno de los distritos entra en fase 3, es decir, con circulación comunitaria, habrá que ver qué se hace. Hay un análisis hipotético, pero tenemos que seguir evaluando", concluyó Uset.