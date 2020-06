Allanan la casa de la acusada de realizar pintadas y destrozos contra su ex

Esta tarde personal de la comisaría Segunda llegó al domicilio de Valeria Coronel, la cual a través de las cámaras de seguridad quedó registrada cuando le pintó el frente del taller a su ex con la frase “Pito Corto”. Vale recordar que ante los micrófonos de LA BRÚJULA 24, ella lo negó rotundamente.

"Él se borró dos años y hace un año y medio volvimos a intentarlo. Es mentira que hace 7 meses que no ve a la nena, el mes pasado estuvo en casa. No es como contó que la relación se terminó hace dos años. Mensajes y peleas como toda pareja uno manda, siempre, pero ellos solo cuentan su parte".

"Que muestre si yo realmente le pinté eso de pito corto. Muchas cosas de las que puso son mentiras. Ya hice una denuncia, y la bronca de ellos es que voy legalmente por una deuda de alimentos. Tengo las cámaras donde se ve que él me destrozó el auto, rompió todo el parabrisas y los cuatro vidrios también", había dicho el jueves al ser entrevistada.

Lo cierto es que con orden de allanamiento en mano, los efectivos encontraron frente a la vivienda de calle Álvarez Jonte al 1000 el Peugeot 207 que se ve en las imágenes, y dentro de su gaveta, el aerosol utilizado para hacer el acto vandálico.

El miércoles, también al aire de LA BRÚJULA 24, Valentín, la víctima había dicho que “"no hice nada para que tenga esa conducta. Tengo una hija de tres años con ella, no la engañé porque ni siquiera éramos pareja. Hace siete meses que no veo a mi hija, pese a que cumplo con la cuota alimentaria. Me dice que no me va a dejar vivir tranquilo. Le molesta que yo pueda estar con alguien".