"El fútbol debe esperar un poco más"

El presidente de la nación Alberto Fernández hablo de las chances de que regrese el fútbol en el corto plazo, como así también de todas las aristas que esto traería consigo.

Al respecto, el mandatario aseguró que "el fútbol tenemos que manejarlo con cautela y volver con público sería una locura. El virus tiene una capacidad para contagiar impresionante y encuentra en las multitudes una condición ideal. El fútbol tiene etapas, para volver a los entrenamientos, a volver a jugar y volver a jugar con público. Europa está registrando una caída del virus, pasó el peor momento. Nosotros estamos en plan de eso. Tenemos que ser cautos especialmente en la ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires. Creo que tenemos que esperar un poco, ver cómo evoluciona el tema. (Marcelo) Gallardo me decía que la etapa de entrenamientos debería durar mes y medio o dos".

Enseguida, el presidente enumeró los problemas: "No sé si todos estarán en condiciones de cumplir los protocolos, ahí también está en juego un tema económico y demás. No sé si todos están en condiciones de jugar dos veces a la semana. Estoy hablando más como alguien que tiene mucho interés en que el deporte vuelva, pero charlando con los epidemiólogos ven muchas complicaciones".

Además, ante la consulta de trasladar el fútbol al norte del país, reconoció: "No es simple. Todo es posible, pero si yo saco un jugador de Buenos Aires y lo llevo a Formosa, donde no hubo ni un caso de coronavirus, el riesgo de llevar el virus existe. También me pueden hacer un test hoy y dar negativo, me lo pueden repetir mañana y dar negativo, y puede ser que pasado mañana dé positivo, que tenga el virus y no sea detectado".

Por último, fue claro al sostener que "quiero que la gente entienda lo difícil que es, es una pelea contra lo desconocido, porque no hay certezas de nada. Me cansé de leer artículos sobre esta epidemia, todo lo que leí decía que el virus nacía y moría en 14 días, entra en el cuerpo, antes del quinto o sexta día se manifiestan los síntomas. Puede ser que no dé ninguno, y todo lo que leí decía que al día 14 el virus se retiraba del cuerpo o dejaba de accionar negativamente sobre el cuerpo".

Y llevando un ejemplo, Fernández aseguró que "el otro día voy al hospital Austral en Pilar, había una enfermera que estuvo enferma, tuvo todos los síntomas. A los 14 días se sintió bien, pero estuvo 60 días con el virus en el cuerpo. Nunca nadie advirtió esto. Uno puede pensar que la enfermedad terminó, sentirse inmune e ir contagiando. Doce hisopados le hicieron, recién en el último el virus desapareció".